Οι ωραιότερες παραλίες του Λασιθίου
TRAVEL.GR

Οι ωραιότερες παραλίες του Λασιθίου

Παραλίες με διάφανα, πεντακάθαρα νερά έρχονται σε ατμοσφαιρική αντίθεση με το πράσινο της χαμηλής βλάστησης

Οι ωραιότερες παραλίες του Λασιθίου
Eνα τοπίο που θυμίζει τροπικό παράδεισο μοιάζει να εκτείνεται απ’ άκρη σ’ άκρη στον γραφικό και πλούσιο σε εντυπωσιακά είδη βλάστησης νομού Λασιθίου. Από τη μία το εμβληματικό και άκρως εντυπωσιακό φοινικόδασος του Βάι με την ομώνυμη εκπληκτική παραλία του και από την άλλη το διάσημο Γαϊδουρονήσι, ένα πραγματικό στολίδι παρθένου κάλους στη μέση του Λιβυκού Πελάγους, είναι μόνο κάποια από τα δεκάδες εκπληκτικά σημεία φυσικής ομορφιάς που συναντά ο επισκέπτης στο Λασίθι.

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