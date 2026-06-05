Αναζητώντας την τέλεια παραλία: Off-road ανάμεσα στα βουνά και τις ακτές της Εύβοιας
Αναζητώντας την τέλεια παραλία: Off-road ανάμεσα στα βουνά και τις ακτές της Εύβοιας
Road trip στις δίδυμες παραλίες Τσίλαρο και Θαψά στη βόρεια πλευρά της Εύβοιας με το νέο smart #5.
Όταν έδειχνα φωτογραφίες στη γυναίκα μου και τους φίλους μας από τις δύο παραλίες όπου είχα φτάσει κουτρουβαλώντας χωματόδρομους την προηγούμενη μέρα, όλοι τους μου είπαν το ίδιο πράγμα: «Δεν πιστεύω να τις δημοσιοποιήσεις! Άστες κρυφές για να μην έχουν τόσο κόσμο». Η αλήθεια είναι ότι προς στιγμήν αμφιταλαντεύτηκα, αλλά από την άλλη, ποιο είναι το νόημα να αρθρογραφείς για το πιο δημοφιλές ταξιδιωτικό site αν είναι να κρατάς «μυστικά»; Η χαρά της ανιδιοτέλειας είναι πάντα πιο «λαμπερή» από μια μίζερη κρυψίνοια. Ειδικά όταν έχει να κάνει με την πιο ψυχοθεραπευτική δραστηριότητα που λέγεται ταξίδι.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα