Νέα προοπτική για την Πελοπόννησο στον διεθνή χάρτη του outdoor tourism
Στρατηγική συνεργασία ΕΟΤ-Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ένταξη του Ταϋγέτου στο UTMB World Series.
Σημαντικό βήμα για την ανάδειξη της Πελοποννήσου ως κορυφαίου διεθνούς προορισμού ορεινού και βιωματικού τουρισμού αποτελεί η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της ευZHN feelόsophy και της IQ Sports, με αντικείμενο τη διερεύνηση και προετοιμασία διοργάνωσης αγώνα της σειράς UTMB World Series στον Ταΰγετο. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική ανάπτυξης του θεματικού τουρισμού και φιλοδοξεί να τοποθετήσει την Πελοπόννησο ανάμεσα στους σημαντικότερους διεθνείς προορισμούς για ορεινό τουρισμό (mountain and adventure tourism).
