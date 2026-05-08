Ναύπακτος-Ορεινή Ναυπακτία: Ταξιδιωτικές σημειώσεις για ένα ταξίδι γεμάτο αυθεντικές εμπειρίες
Εμπειρίες και μνήμες από δύο προορισμούς όπου η φύση και η ιστορία συνομιλούν διαρκώς.
Υπάρχουν τόποι στην Ελλάδα, αλλά και στον κόσμο, που δεν σε κερδίζουν μόνο για την ομορφιά τους, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζουν διαφορετικές εικόνες και εμπειρίες, διατηρώντας μια μοναδική, δική τους αυθεντική ταυτότητα.
Τέτοιος προορισμός είναι η Ναύπακτος μαζί με την ορεινή Ναυπακτία. Στην ορεινή Ναυπακτία, αν και δεν γεννήθηκα εκεί, έχω τις πιο δυνατές αναμνήσεις από τα παιδικά μου χρόνια, αλλά και από την πορεία μου, ταξιδιωτική και όχι μόνο, έως σήμερα. Οι εικόνες, το φως, η φύση, οι μυρωδιές, ο πολιτισμός και οι άνθρωποι συνθέτουν ένα ιδιαίτερο τοπίο που αγγίζει κάθε κύτταρό μου και κάθε σκέψη μου. Είναι ένας τόπος όπου η ιστορία, η φύση και η αυθεντικότητα μένουν χαραγμένες στη μνήμη. Η Ναύπακτος βρίσκεται σε σχετικά μικρή απόσταση από την Αθήνα, στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας, στην καρδιά της Δυτικής Ελλάδας, και συνδυάζει θάλασσα και βουνό με ανεπιτήδευτο τρόπο, δημιουργώντας μια μοναδική αίσθηση στον επισκέπτη της. Η πρώτη ουσιαστική επαφή με τον τόπο ξεκινά σχεδόν συμβολικά με τη διέλευση από τη Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης», ένα σύγχρονο θαύμα, όπως λέγεται συχνά. Από εκεί και μετά, το τοπίο αρχίζει να αλλάζει και ο ταξιδιώτης μπαίνει σταδιακά στο κλίμα μιας περιοχής που διαθέτει ισχυρό αποτύπωμα και ξεχωριστή ατμόσφαιρα.
