The Crete Trip 2026: H μεγαλύτερη συγκέντρωση διεθνών φοιτητών στην Ελλάδα γίνεται στην Κρήτη
The Crete Trip 2026: H μεγαλύτερη συγκέντρωση διεθνών φοιτητών στην Ελλάδα γίνεται στην Κρήτη
Ξεκίνησε το πολιτιστικό ταξίδι 800 φοιτητών από 50 χώρες στην Κρήτη.
Το «The Crete Trip 2026» που διοργανώνεται για 14η χρονιά από το Erasmus Student Network Greece, (Ομοσπονδία Φοιτητών ERASMUS), ξεκίνησε την Πέμπτη 7 Μαΐου, στην «καρδιά» του Ηρακλείου στην πλατεία Ελευθερίας.
Το πενθήμερο πολιτιστικό ταξίδι των φοιτητών υλοποιείται με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. O Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, υποδέχτηκε τους 800 περίπου φοιτητές από 50 χώρες, που πραγματοποίησαν το καθιερωμένο flag parade του Κρητικού Πολιτιστικού Φεστιβάλ, στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.
Σταύρος Αρναουτάκης: Είστε οι αρχιτέκτονες της Ειρήνης
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης καλωσορίζοντας τους εκατοντάδες φοιτητές και φοιτήτριες στην πλατεία Ελευθερίας ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «Με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε στην Κρήτη, στο νοτιότερο άκρο της κοινής μας πατρίδας. Στα πρόσωπά σας βλέπουμε τη ζωογόνο δύναμη μιας ηπείρου που ανανεώνεται στα δικά σας χέρια, καθώς κρατάτε τη σκυτάλη μιας λαμπαδηδρομίας ανθρωπισμού. Σε μια εποχή που η Ευρώπη και η ευρύτερη γειτονιά μας δοκιμάζονται σκληρά, η δική σας παρουσία αποτελεί την πιο ηχηρή απάντηση. Η σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή πέφτει βαριά πάνω από την ήπειρό μας, υπενθυμίζοντάς μας πόσο εύθραυστη είναι η σταθερότητα στον κόσμο μας. Εσείς, όμως, μακριά από συμπλέγματα και αρνητικούς εθνικισμούς, είστε οι αρχιτέκτονες της πανανθρώπινης ειρήνης, η οποία δεν είναι απλώς μια πολιτική επιδίωξη, αλλά μια ζωντανή αξία που καλλιεργείται μέσα από τη δική σας επικοινωνία και την άρνηση να αφήσετε τον φόβο να κυριαρχήσει».
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Το πενθήμερο πολιτιστικό ταξίδι των φοιτητών υλοποιείται με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. O Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, υποδέχτηκε τους 800 περίπου φοιτητές από 50 χώρες, που πραγματοποίησαν το καθιερωμένο flag parade του Κρητικού Πολιτιστικού Φεστιβάλ, στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.
Σταύρος Αρναουτάκης: Είστε οι αρχιτέκτονες της Ειρήνης
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης καλωσορίζοντας τους εκατοντάδες φοιτητές και φοιτήτριες στην πλατεία Ελευθερίας ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «Με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε στην Κρήτη, στο νοτιότερο άκρο της κοινής μας πατρίδας. Στα πρόσωπά σας βλέπουμε τη ζωογόνο δύναμη μιας ηπείρου που ανανεώνεται στα δικά σας χέρια, καθώς κρατάτε τη σκυτάλη μιας λαμπαδηδρομίας ανθρωπισμού. Σε μια εποχή που η Ευρώπη και η ευρύτερη γειτονιά μας δοκιμάζονται σκληρά, η δική σας παρουσία αποτελεί την πιο ηχηρή απάντηση. Η σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή πέφτει βαριά πάνω από την ήπειρό μας, υπενθυμίζοντάς μας πόσο εύθραυστη είναι η σταθερότητα στον κόσμο μας. Εσείς, όμως, μακριά από συμπλέγματα και αρνητικούς εθνικισμούς, είστε οι αρχιτέκτονες της πανανθρώπινης ειρήνης, η οποία δεν είναι απλώς μια πολιτική επιδίωξη, αλλά μια ζωντανή αξία που καλλιεργείται μέσα από τη δική σας επικοινωνία και την άρνηση να αφήσετε τον φόβο να κυριαρχήσει».
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα