Ποια χώρα συνδέεται απευθείας αεροπορικώς με 22 ελληνικούς προορισμούς

Η Αυστρία είναι η μοναδική χώρα που πλέον συνδέεται απευθείας με 22 ελληνικούς προορισμούς ενώ το 2025 αποτέλεσε χρονιά ορόσημο για τον εισερχόμενο τουρισμό από τη συγκεκριμένη αγορά, καθώς την Ελλάδα επισκέφθηκαν περισσότεροι από 900.000 Αυστριακοί.

Οι ελληνικοί προορισμοί που συνδέονται απευθείας είναι οι εξής: Αθήνα, Θεσσαλονίκη/Χαλκιδική, Καβάλα, Σκιάθος, Σκύρος, Πρέβεζα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Άραξος, Καλαμάτα, Ρόδος, Κως, Κάρπαθος, Λήμνος, Πάρος, Μύκονος, Σαντορίνη, Ηράκλειο, Χανιά, Σάμος και Λέσβος.

Στο μεταξύ, στις 15 Ιουνίου ξεκινά και η απευθείας αεροπορική σύνδεση Βιέννης-Μυτιλήνης, μετά από ενέργειες της Υπηρεσίας ΕΟΤ Αυστρίας, στο πλαίσιο της στρατηγικής του οργανισμού για ένταξη στα προγράμματα των αεροπορικών εταιρειών και των Tour Operators νέων και λιγότερο γνωστών σε διαφορετικές αγορές ελληνικών προορισμών.



Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr