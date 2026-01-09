Road Trip στην Κέρκυρα με αφορμή ένα ενδιαφέρον πολιτιστικό γεγονός
Στην Κέρκυρα, ένα φεστιβάλ σύγχρονης τέχνης γίνεται αφορμή για ταξίδι, περιπλάνηση και ανακάλυψη του νησιού.
Κάποιες διαδρομές γίνονται αφορμή για να αφήσουμε χώρο σε εμπειρίες που μας εξελίσσουν και μας μαθαίνουν τον κόσμο αλλιώς. Με αυτή τη σκέψη ξεκινήσαμε για την Κέρκυρα για να ζήσουμε από κοντά το ION Arts Festival, μια διοργάνωση που τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τον σύγχρονο πολιτισμό στο νησί.
Η ενοικίαση αυτοκινήτου από την Avis μάς έδωσε την ευελιξία να απολαύσουμε κάθε διαδρομή, τόσο μέσα στην πόλη όσο και στην ενδοχώρα του νησιού, και να συνδέσουμε τις στιγμές του φεστιβάλ με τις γωνιές που αξίζει να ανακαλύψει κανείς στην Κέρκυρα. Κάθε χιλιόμετρο που διανύσαμε, χάρη στην άνεση και την ασφάλεια του αυτοκινήτου μας, έδινε στο ταξίδι άλλη ενέργεια.
Το ION Arts Festival ξεκίνησε το 2022 και από την αρχή του θέλησε να γίνει σταυροδρόμι διαφορετικών μορφών καλλιτεχνικής έκφρασης. Δημιουργοί και κοινό μοιράζονται τον ίδιο χώρο, με έμφαση στη σχέση σώματος και τέχνης, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τον σύγχρονο χορό και τις παραστατικές τέχνες.
