Παγκόσμια Ημέρα Βουνού: Πώς η επέκταση του προγράμματος «Απάτητα Βουνά» αναδιαμορφώνει τον ορεινό χάρτη της Ελλάδας
Σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση, προστίθενται 2 νέες περιοχές στο ειδικό καθεστώς προστασίας.

Με αφορμή την 11η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Βουνού, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε την ενίσχυση και επέκταση του προγράμματος «Απάτητα Βουνά». Η Παγκόσμια Ημέρα Βουνού έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ το 2003 για να αναδείξει τον ζωτικό ρόλο των βουνών ως πηγών νερού, τροφής, ενέργειας και βιοποικιλότητας, καθώς και να προωθήσει την προστασία τους από απειλές όπως η κλιματική αλλαγή και η αποδάσωση.

Σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση, προστίθενται 2 νέες περιοχές στο ειδικό αυτό καθεστώς προστασίας, η κορυφή Στρογγούλα στα Αθαμανικά Όρη και το όρος Πάρνωνας. Παράλληλα, με την ίδια Υπουργική Απόφαση, παρατείνονται οι πρόσθετοι όροι και περιορισμοί για την προστασία της Περιοχής Άνευ Δρόμων σε 3 βουνά: Σμόλικα και Τύμφη στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου και Χατζή στη Θεσσαλία.

