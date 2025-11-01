Ελατιά Δράμας: Το καταπράσινο δάσος στα βουνά της
Πανύψηλα δέντρα, άγρια ζώα και μαγευτικά τοπία συνθέτουν το σκηνικό σε ένα από τα πιο άγνωστα δάση της Ελλάδας.

Η Ελατιά, γνωστή και ως Καρά Ντερέ, είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα δασοσκεπή βουνά της Ελλάδας. Με ύψος που αγγίζει περίπου τα 1.800 μέτρα, με ψηλότερη κορυφή τον Τσάκαλο, το καταπράσινο βουνό ξεχωρίζει για τα επιβλητικά τοπία με τα πανύψηλα έλατα, τα σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας που φιλοξενεί, αλλά και τις ανεπανάληπτες διαδρομές και δραστηριότητες μέσα στη φύση. Πρόκειται για ένα από τα πιο εντυπωσιακά και ιδιαίτερα σημεία του νομού Δράμας.

