Οι σκύλοι μάς προστατεύουν από το στρες με έναν απλό τρόπο
Οι σκύλοι μάς προστατεύουν από το στρες με έναν απλό τρόπο
Η σχέση που αναπτύσσουμε με τα κατοικίδιά μας προσφέρει συντροφιά, τρυφερότητα και στιγμές χαράς.
Η σχέση που αναπτύσσουμε με τα κατοικίδιά μας δεν προσφέρει μόνο συντροφιά, τρυφερότητα και στιγμές χαράς. Φαίνεται πως μπορεί να επηρεάζει θετικά και τον τρόπο με τον οποίο το σώμα μας αντιδρά στο στρες.
Μάλιστα, μια νέα επιστημονική μελέτη δείχνει ότι ακόμη και κάτι τόσο απλό όσο ένα χάδι στον σκύλο μας ενδέχεται να λειτουργεί ως “φάρμακο” απέναντι σε μια αγχωτική εμπειρία που πρόκειται να ακολουθήσει.
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Μάλιστα, μια νέα επιστημονική μελέτη δείχνει ότι ακόμη και κάτι τόσο απλό όσο ένα χάδι στον σκύλο μας ενδέχεται να λειτουργεί ως “φάρμακο” απέναντι σε μια αγχωτική εμπειρία που πρόκειται να ακολουθήσει.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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