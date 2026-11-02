Το Halloween πάρτι της Ελένης Φουρέιρα και της Κόνι Μεταξά με θέμα «American Horror Story»: Δείτε φωτογραφίες με τις μεταμφιέσεις
Το Halloween πάρτι της Ελένης Φουρέιρα και της Κόνι Μεταξά με θέμα «American Horror Story»: Δείτε φωτογραφίες με τις μεταμφιέσεις
Η αισθητική της γνωστής σειράς τρόμου αποτέλεσε την κεντρική έμπνευση για τις μεταμφιέσεις στο θεματικό πάρτι
Με έμπνευση από τη σειρά «American Horror Story» διοργάνωσαν το Halloween πάρτι τους η Ελένη Φουρέιρα και η Κόνι Μεταξά, επιλέγοντας εντυπωσιακές μεταμφιέσεις.
Το βράδυ της Κυριακής 1η Νοεμβρίου, οι δύο τραγουδίστριες πραγματοποίησαν ένα πάρτι για τους φίλους τους και μέσα από φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα social media αποκαλύφθηκαν στοιχεία από τον χώρο, εικόνες από τις εμφανίσεις των δύο γυναικών, αλλά και μερικοί από τους καλεσμένους τους, όπως η Γαρυφαλλιά Καληφώνη.
Για τη μεταμόρφωσή της, η Ελένη Φουρέιρα επέλεξε μια ανδρική εμφάνιση, βασισμένη σε χαρακτήρα του «American Horror Story» φορώντας κοστούμι και περούκα με κοντά μαλλιά, ενώ πρόσθεσε και μουστάκι για να ολοκληρώσει το look της. Η ίδια μάλιστα έκανε μερικά Instagram stories συγκρίνοντας τον πραγματικό χαρακτήρα και τη μεταμφίεσή της, σημειώνοντας με χιούμορ «τι παραγγέλνεις» και «τι σου έρχεται».
Δείτε φωτογραφίες
Η Κόνι Μεταξά μοιράστηκε και εκείνη φωτογραφίες με τη δική της εμφάνιση βασισμένη στην αισθητική της γνωστής σειράς τρόμου, ενώ η Γαρυφαλλιά Καληφώνη κινήθηκε στο ίδιο πλαίσιο φορώντας μεταξύ άλλων μακριά περούκα σε ξανθό χρώμα.
Το βράδυ της Κυριακής 1η Νοεμβρίου, οι δύο τραγουδίστριες πραγματοποίησαν ένα πάρτι για τους φίλους τους και μέσα από φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα social media αποκαλύφθηκαν στοιχεία από τον χώρο, εικόνες από τις εμφανίσεις των δύο γυναικών, αλλά και μερικοί από τους καλεσμένους τους, όπως η Γαρυφαλλιά Καληφώνη.
Για τη μεταμόρφωσή της, η Ελένη Φουρέιρα επέλεξε μια ανδρική εμφάνιση, βασισμένη σε χαρακτήρα του «American Horror Story» φορώντας κοστούμι και περούκα με κοντά μαλλιά, ενώ πρόσθεσε και μουστάκι για να ολοκληρώσει το look της. Η ίδια μάλιστα έκανε μερικά Instagram stories συγκρίνοντας τον πραγματικό χαρακτήρα και τη μεταμφίεσή της, σημειώνοντας με χιούμορ «τι παραγγέλνεις» και «τι σου έρχεται».
Δείτε φωτογραφίες
Η Κόνι Μεταξά μοιράστηκε και εκείνη φωτογραφίες με τη δική της εμφάνιση βασισμένη στην αισθητική της γνωστής σειράς τρόμου, ενώ η Γαρυφαλλιά Καληφώνη κινήθηκε στο ίδιο πλαίσιο φορώντας μεταξύ άλλων μακριά περούκα σε ξανθό χρώμα.
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