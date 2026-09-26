Γιατί ο σκύλος μας τεντώνεται όταν μας υποδέχεται στο σπίτι;
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Γιατί ο σκύλος μας τεντώνεται όταν μας υποδέχεται στο σπίτι;

Όπως εξηγούν οι ειδικοί στη συμπεριφορά σκύλων, το τέντωμα κατά τον χαιρετισμό μπορεί να έχει περισσότερες από μια ερμηνείες.

Γιατί ο σκύλος μας τεντώνεται όταν μας υποδέχεται στο σπίτι;
Ανοίγουμε την πόρτα, επιστρέφουμε στο σπίτι και ο σκύλος μας έρχεται να μας υποδεχτεί. Πριν προλάβει να μας πλησιάσει, χαμηλώνει το μπροστινό μέρος του σώματός του, τεντώνει τα μπροστινά πόδια προς τα εμπρός και σηκώνει ψηλά τη λεκάνη του.

Τι μπορεί να σημαίνει αυτή η κίνηση; Όπως εξηγούν οι ειδικοί στη συμπεριφορά σκύλων, το τέντωμα κατά τον χαιρετισμό μπορεί να έχει περισσότερες από μια ερμηνείες. Το σημαντικό είναι να παρατηρούμε, όχι μόνο τη συγκεκριμένη κίνηση, αλλά ολόκληρη τη γλώσσα σώματος του τετράποδου φίλου μας.
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