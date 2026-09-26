Γιατί ο σκύλος μας τεντώνεται όταν μας υποδέχεται στο σπίτι;

Όπως εξηγούν οι ειδικοί στη συμπεριφορά σκύλων, το τέντωμα κατά τον χαιρετισμό μπορεί να έχει περισσότερες από μια ερμηνείες.