Πράγματα που θέλουν από εμάς οι σκύλοι αλλά συνήθως δεν τα κάνουμε
Πράγματα που θέλουν από εμάς οι σκύλοι αλλά συνήθως δεν τα κάνουμε
Αν μάθουμε να βλέπουμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια του σκύλου μας, θα καταλάβουμε καλύτερα τι πραγματικά χρειάζεται για να είναι ευτυχισμένος.
Οι σκύλοι βρίσκουν χαρά σε πολύ απλά πράγματα. Μια μυρωδιά στο πεζοδρόμιο. Ένα καινούργιο μονοπάτι στο βουνό. Λίγο παιχνίδι. Μια λιχουδιά. Μερικά λεπτά αγκαλιάς μαζί μας.
Όλοι θέλουμε ο σκύλος μας να είναι χαρούμενος, ευτυχισμένος και υγιής. Όμως μέσα στην καθημερινή μας βιασύνη, τις ατελείωτες ώρες στη δουλειά, τις αμέτρητες υποχρεώσεις, ξεχνάμε αυτά στα οποία εκείνος βρίσκει χαρά. Αυτά δεν κοστίζουν τίποτα για εμάς. Αντίθετα για τον σκύλο μας είναι πολύ σημαντικά.
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Όλοι θέλουμε ο σκύλος μας να είναι χαρούμενος, ευτυχισμένος και υγιής. Όμως μέσα στην καθημερινή μας βιασύνη, τις ατελείωτες ώρες στη δουλειά, τις αμέτρητες υποχρεώσεις, ξεχνάμε αυτά στα οποία εκείνος βρίσκει χαρά. Αυτά δεν κοστίζουν τίποτα για εμάς. Αντίθετα για τον σκύλο μας είναι πολύ σημαντικά.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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