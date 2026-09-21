Διπλασιάστηκαν οι φωλιές πελαργών στη Φλώρινα το 2026
Διπλασιάστηκαν οι φωλιές πελαργών στη Φλώρινα το 2026
Ενώ σε κάποιες περιοχές μειώνεται δραματικά ο πληθυσμός τους, στη Φλώρινα οι πελαργοί αυξάνονται και πληθύνονται.
Κάθε χρόνο πραγματοποιείται απογραφή σε όλα τα χωριά του Νομού, με την πλήρη καταγραφή του συνόλου των φωλιών. Για το 2026 έχουμε 101 φωλιές και 161 νεοσσούς. Τα νούμερα είναι πολύ ενθαρρυντικά, αφού μέσα από το 2023 μέχρι σήμερα οι φωλιές αυξήθηκαν από 53 σε 101 και οι νεοσσοί είναι 32% περισσότεροι από ότι το 2023.
Το αγαπημένο σημείο των περισσότερων πελαργών για να φτιάξουν τις φωλιές τους είναι οι στύλοι ηλεκτρικού ρεύματος με τεχνητές πλατφόρμες. Αυτό που τους βοηθάει να τις διατηρούν ασφαλείς είναι η συστηματική τοποθέτηση τέτοιων πλατφορμών, αλλά και η συντήρησή τους.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Το αγαπημένο σημείο των περισσότερων πελαργών για να φτιάξουν τις φωλιές τους είναι οι στύλοι ηλεκτρικού ρεύματος με τεχνητές πλατφόρμες. Αυτό που τους βοηθάει να τις διατηρούν ασφαλείς είναι η συστηματική τοποθέτηση τέτοιων πλατφορμών, αλλά και η συντήρησή τους.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα