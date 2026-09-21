Διπλασιάστηκαν οι φωλιές πελαργών στη Φλώρινα το 2026
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Διπλασιάστηκαν οι φωλιές πελαργών στη Φλώρινα το 2026

Ενώ σε κάποιες περιοχές μειώνεται δραματικά ο πληθυσμός τους, στη Φλώρινα οι πελαργοί αυξάνονται και πληθύνονται.

Διπλασιάστηκαν οι φωλιές πελαργών στη Φλώρινα το 2026
Κάθε χρόνο πραγματοποιείται απογραφή σε όλα τα χωριά του Νομού, με την πλήρη καταγραφή του συνόλου των φωλιών. Για το 2026 έχουμε 101 φωλιές και 161 νεοσσούς. Τα νούμερα είναι πολύ ενθαρρυντικά, αφού μέσα από το 2023 μέχρι σήμερα οι φωλιές αυξήθηκαν από 53 σε 101 και οι νεοσσοί είναι 32% περισσότεροι από ότι το 2023.

Το αγαπημένο σημείο των περισσότερων πελαργών για να φτιάξουν τις φωλιές τους είναι οι στύλοι ηλεκτρικού ρεύματος με τεχνητές πλατφόρμες. Αυτό που τους βοηθάει να τις διατηρούν ασφαλείς είναι η συστηματική τοποθέτηση τέτοιων πλατφορμών, αλλά και η συντήρησή τους.

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