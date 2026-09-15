Πώς ο σκύλος μας μπορεί να καταλάβει το άγχος μας
Πώς ο σκύλος μας μπορεί να καταλάβει το άγχος μας
Όποιος ζει με έναν σκύλο γνωρίζει πόσο προσεκτικά μας παρατηρεί. Μαθαίνει τις κινήσεις μας, τη φωνή μας και τις καθημερινές μας συνήθειες.
Γυρίζουμε σπίτι έπειτα από μια δύσκολη μέρα στη δουλειά. Είμαστε κουρασμένοι, αγχωμένοι, ίσως εκνευρισμένοι. Ανοίγουμε την πόρτα και, πριν προλάβουμε να πούμε οτιδήποτε, ο σκύλος μας φαίνεται να καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Μας πλησιάζει διαφορετικά, μας παρατηρεί περισσότερο, μπορεί να γίνει πιο ήσυχος ή να αναζητήσει την επαφή μαζί μας.
Συνήθως σκεφτόμαστε ότι μας ξέρει τόσο καλά ώστε «διαβάζει» τη διάθεσή μας. Και πράγματι, οι σκύλοι είναι εξαιρετικοί παρατηρητές: αντιλαμβάνονται τον τόνο της φωνής, τις εκφράσεις του προσώπου, τη στάση και τις κινήσεις μας. Υπάρχει όμως και μια πολύ πιο εντυπωσιακή πιθανότητα. Ο σκύλος μπορεί να έχει καταλάβει ότι είμαστε αγχωμένοι πριν καν μας παρατηρήσει ιδιαίτερα, μόνο και μόνο από τη μυρωδιά μας.
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Συνήθως σκεφτόμαστε ότι μας ξέρει τόσο καλά ώστε «διαβάζει» τη διάθεσή μας. Και πράγματι, οι σκύλοι είναι εξαιρετικοί παρατηρητές: αντιλαμβάνονται τον τόνο της φωνής, τις εκφράσεις του προσώπου, τη στάση και τις κινήσεις μας. Υπάρχει όμως και μια πολύ πιο εντυπωσιακή πιθανότητα. Ο σκύλος μπορεί να έχει καταλάβει ότι είμαστε αγχωμένοι πριν καν μας παρατηρήσει ιδιαίτερα, μόνο και μόνο από τη μυρωδιά μας.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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