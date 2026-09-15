Πώς ο σκύλος μας μπορεί να καταλάβει το άγχος μας

Όποιος ζει με έναν σκύλο γνωρίζει πόσο προσεκτικά μας παρατηρεί. Μαθαίνει τις κινήσεις μας, τη φωνή μας και τις καθημερινές μας συνήθειες.