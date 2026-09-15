Εντοπίστηκε σπάνια αγριόγατα στην Ιαπωνία – Γιατί ανησυχούν οι επιστήμονες
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Εντοπίστηκε σπάνια αγριόγατα στην Ιαπωνία – Γιατί ανησυχούν οι επιστήμονες

Ένα μικρό άγριο αιλουροειδές που ζει μόνο στα νησιά Τσουσίμα.

Εντοπίστηκε σπάνια αγριόγατα στην Ιαπωνία – Γιατί ανησυχούν οι επιστήμονες
Ένα ασυνήθιστο χαρακτηριστικό εμφανίστηκε σε μια από τις πιο σπάνιες αγριόγατες της Ιαπωνίας και έκανε τους επιστήμονες να αναρωτηθούν τι μπορεί να συμβαίνει.

Πρόκειται για τη γάτα-λεοπάρδαλη της Τσουσίμα, ένα μικρό άγριο αιλουροειδές που ζει μόνο στα νησιά Τσουσίμα, ανάμεσα στην Ιαπωνία και την κορεατική χερσόνησο.

Σήμερα υπολογίζεται ότι έχουν απομείνει περίπου 150 τέτοιες άγριες γάτες, γεγονός που τις κάνει ιδιαίτερα σπάνιες και ευάλωτες.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατων παρατηρήσεων , οι ερευνητές εντόπισαν τουλάχιστον τρεις γάτες με κάτι που δεν είχαν ξαναδεί στο συγκεκριμένο είδος: ασυνήθιστα κοντή ουρά. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ
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