Τα μηνύματα που σας στέλνει ο σκύλος σας με τους διαφορετικούς αναστεναγμούς του
Τα μηνύματα που σας στέλνει ο σκύλος σας με τους διαφορετικούς αναστεναγμούς του
Οι λόγοι που αναστενάζει ο σκύλος σας μπορεί να είναι πολλοί. Γνωρίζοντας τον χαρακτήρα του, θα καταλάβετε τι συμβαίνει.
Ξαπλώνετε το βράδυ με το αγαπημένο σας βιβλίο στο χέρι και πριν προλάβετε να γυρίσετε την πρώτη σελίδα, ο σκύλος σας που – φυσικά – έχει κουλουριαστεί δίπλα σας, αφήνει έναν αναστεναγμό από τα βάθη της ψυχής του. Λες και επιτέλους θα ξεκουραστεί από την πιο δύσκολη ημέρα της ζωής του. Τον κοιτάτε με απορία και εκείνος, αφού σας ρίξει ένα πλάγιο βλέμμα, κλείνει τα μάτια και ετοιμάζεται να βυθιστεί στα όνειρά του.
Ο αναστεναγμός αυτός, όσο θεατρικός και υπερβολικός κι αν σας φαίνεται, είναι αληθινός. Είναι άλλος ένας τρόπος του σκύλου σας να σας πει τι σκέφτεται και πώς νιώθει. Μπορεί να σημαίνει ένα σωρό πράγματα, αρκεί να μάθετε να τον αποκωδικοποιείτε.
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Ο αναστεναγμός αυτός, όσο θεατρικός και υπερβολικός κι αν σας φαίνεται, είναι αληθινός. Είναι άλλος ένας τρόπος του σκύλου σας να σας πει τι σκέφτεται και πώς νιώθει. Μπορεί να σημαίνει ένα σωρό πράγματα, αρκεί να μάθετε να τον αποκωδικοποιείτε.
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