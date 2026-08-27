Πόσο παιχνίδι την ημέρα χρειάζεται η γάτα σας; Τι πρέπει να προσέξετε
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Πόσο παιχνίδι την ημέρα χρειάζεται η γάτα σας; Τι πρέπει να προσέξετε

Οι γάτες εκτός από τροφή και νερό χρειάζονται καθημερινά άσκηση και πνευματική διέγερση για να μείνουν υγιείς και χαρούμενες.

Πόσο παιχνίδι την ημέρα χρειάζεται η γάτα σας; Τι πρέπει να προσέξετε
Το παιχνίδι σε σταθερή συχνότητα προλαμβάνει όμως και την πλήξη αλλά και τυχόν προβληματικές συμπεριφορές που οφείλονται στο στρες.

Το καθημερινό παιχνίδι λοιπόν είναι απαραίτητο για μία γάτα. Η διάρκειά του εξαρτάται όμως από την ηλικία της, τον χαρακτήρα και την κατάσταση της υγείας της.

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