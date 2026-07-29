Ο περίεργος τρόπος της γάτας να πει σ’ αγαπώ
Ο περίεργος τρόπος της γάτας να πει σ’ αγαπώ
Μια γάτα έχει πολλούς τρόπους να επικοινωνήσει μαζί σας και να σας δείξει την αγάπη της. Τα μικρά δαγκωματάκια είναι ένας από αυτούς.
Η γάτα σας έχει πολλούς τρόπους να επικοινωνήσει μαζί σας. Θα νιαουρίσει, θα κουλουριαστεί πάνω σας, θα τριφτεί στο πόδι σας και καμιά φορά μπορεί και να σας δαγκώσει. Και όχι δεν θα σας εκδικείται που την αφήσατε μόνη της πολλές ώρες, ούτε θα σας μαλώνει που δεν της δώσατε το φαγητό που προτιμά. Πολύ απλά θέλει να σας πει ότι σας αγαπάει.
Αυτά τα μικρά δαγκώματα αγάπης είναι απαλά. Δεν πονάνε, δεν τρυπάνε το δέρμα και δεν είναι ένδειξη επιθετικότητας. Ξεκινάνε συνήθως από ένα μικρό γλείψιμο την ώρα που εσείς τη χαϊδεύετε και είναι άλλος ένας τρόπος της γάτας σας να εκφράσει τα συναισθήματά της.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Αυτά τα μικρά δαγκώματα αγάπης είναι απαλά. Δεν πονάνε, δεν τρυπάνε το δέρμα και δεν είναι ένδειξη επιθετικότητας. Ξεκινάνε συνήθως από ένα μικρό γλείψιμο την ώρα που εσείς τη χαϊδεύετε και είναι άλλος ένας τρόπος της γάτας σας να εκφράσει τα συναισθήματά της.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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