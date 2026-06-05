Σπάνιο πτηνό επέστρεψε στους ουρανούς της Ιαπωνίας μετά από δεκαετίες εξαφάνισης
TOPETMOU

Σπάνιο πτηνό επέστρεψε στους ουρανούς της Ιαπωνίας μετά από δεκαετίες εξαφάνισης

Το είδος εξαφανίστηκε κατά τη δεκαετία του 1970, εξαιτίας των κυνηγών αλλά και της υποβάθμισης του φυσικού του περιβάλλοντος.

Σπάνιο πτηνό επέστρεψε στους ουρανούς της Ιαπωνίας μετά από δεκαετίες εξαφάνισης
UPD:

Μια ιστορική στιγμή για την προστασία της άγριας ζωής εκτυλίχθηκε στην Ιαπωνία, καθώς οκτώ λοφιοφόροι ίβιδες απελευθερώθηκαν στη φύση στην πόλη Χασκούι της περιοχής Νότο.

Η επιστροφή των εντυπωσιακών αυτών πτηνών αποτελεί σπουδαίο γεγονός για ένα είδος που είχε εξαφανιστεί από την περιοχή εδώ και δεκαετίες.

Στην τελετή απελευθέρωσής τους παρευρέθηκαν ο διάδοχος του θρόνου πρίγκιπας Ακισίνο, η συζυγός του Κίκο και άλλοι αξιωματούχοι, θέλοντας να τονίσουν με την παρουσία τους τη σημασία προστασίας της άγριας ζωής. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο topetmou.gr

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