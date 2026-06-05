6 μαθήματα σοφίας που παίρνουμε από τη γάτα μας
6 μαθήματα σοφίας που παίρνουμε από τη γάτα μας
Οι γάτες κουβαλούν τη δική τους σοφία, με τον ξεχωριστό τρόπο που βλέπουν και αντιμετωπίζουν την καθημερινότητα.
Όταν δεν ξέρουμε πώς να διαχειριστούμε μια κατάσταση που μας προκαλεί άγχος, έρχεται η γάτα για να μας δώσει μαθήματα σοφίας.
Για πολλούς, η γάτα είναι ένα κατοικίδιο συνώνυμο της ανεξαρτησίας. Σε αντίθεση με τον σκύλο που αναζητεί την αποδοχή και την ανθρώπινη παρουσία, που εξαρτάται από το πρόγραμμά μας, τα αιλουροειδή έχουν περισσότερη αυτονομία, αρχικά επειδή δεν χρειάζονται βόλτα για την τουαλέτα. Έχουν μια άλλη κοσμοθεωρία και το δικό τους τρόπο να δημιουργήσουν ισχυρούς δεσμούς με τους ανθρώπους.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Για πολλούς, η γάτα είναι ένα κατοικίδιο συνώνυμο της ανεξαρτησίας. Σε αντίθεση με τον σκύλο που αναζητεί την αποδοχή και την ανθρώπινη παρουσία, που εξαρτάται από το πρόγραμμά μας, τα αιλουροειδή έχουν περισσότερη αυτονομία, αρχικά επειδή δεν χρειάζονται βόλτα για την τουαλέτα. Έχουν μια άλλη κοσμοθεωρία και το δικό τους τρόπο να δημιουργήσουν ισχυρούς δεσμούς με τους ανθρώπους.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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