Γιατί οι γάτες αγαπούν τόσο τις κλωστές; Τι πρέπει να προσέξουμε
Οι γάτες φαίνεται να έχουν μια μεγάλη αγάπη για τις κλωστές. Αρκεί να πέσει στο πάτωμα ένα κομμάτι κλωστής, μια κορδέλα ή το κορδόνι από ένα φούτερ μας, και αμέσως η γάτα "μεταμορφώνεται" σε κυνηγό. Χτυπάει με τον πόδι της, δαγκώνει, τραβάει και παίζει με ενθουσιασμό.
Γιατί οι γάτες αγαπούν τις κλωστές
Η αγάπη της γάτας για τις κλωστές δεν είναι τυχαία. Έχει βαθιές ρίζες στο κυνηγετικό της ένστικτο. Οι γάτες είναι από τη φύση τους θηρευτές, ακόμη και αν ζουν αποκλειστικά μέσα στο σπίτι. Στη φύση τα θηράματά τους κινούνται με γρήγορες και απρόβλεπτες κινήσεις. Μια κλωστή που σέρνεται στο πάτωμα ή κουνιέται στον αέρα μιμείται τέλεια αυτή τη συμπεριφορά.
