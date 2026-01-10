Με ποιους τρόπους μας ζητάει συγγνώμη ο σκύλος μας
Αν και δεν έχουν τα ίδια συναισθήματα με τους ανθρώπους, υπάρχουν σημάδια που δείχνουν πως οι σκύλοι μετανιώνουν με τον δικό τους τρόπο.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως οι σκύλοι είναι από τους πιο πιστούς και γλυκούς φίλους που υπάρχουν. Ωστόσο ακόμα και οι πιο υπάκουοι τετράποδοι φίλοι μας είναι πιθανό να υποπέσουν σε ανεπιθύμητες συμπεριφορές και αταξίες.

Όσοι ζούμε με σκύλους έχουμε βρεθεί τουλάχιστον μια φορά σε αυτή την κατάσταση. Ο σκύλος μας μάσησε ένα παπούτσι, ανέβηκε στον καναπέ ενώ δεν επιτρέπεται, γάβγισε υπερβολικά ή απλώς μας αγνόησε. Λίγο αργότερα, μας πλησίασε με χαμηλωμένο κεφάλι, κουνώντας απαλά την ουρά του, με ένα βλέμμα που μοιάζει να λέει “συγγνώμη”. Ζητούν όμως πράγματι συγγνώμη οι σκύλοι; Και αν ναι, πώς;
