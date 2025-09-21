Τσακάλι: Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τον παρεξηγημένο «καθαριστή» της φύσης

Αρκετοί μπερδεύουν το τσακάλι με αλεπού, άλλοι με λύκο. Πολλοί δε το θεωρούν απειλή για τη ζωή τους.