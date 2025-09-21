Τσακάλι: Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τον παρεξηγημένο «καθαριστή» της φύσης
Τσακάλι: Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τον παρεξηγημένο «καθαριστή» της φύσης
Αρκετοί μπερδεύουν το τσακάλι με αλεπού, άλλοι με λύκο. Πολλοί δε το θεωρούν απειλή για τη ζωή τους.
Ένα από τα πιο παρεξηγημένα ζώα της Ελλάδας είναι το τσακάλι. Άλλοι το μπερδεύουν με αλεπού, άλλοι με λύκο ή ζαρκάδι, ακόμη και σκύλο. Άλλοι το θεωρούν απειλή για τη ζωή τους, γι’ αυτό και είναι το μόνο θηλαστικό μεσαίου μεγέθους, ο πληθυσμός του οποίου έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.
Το τσακάλι είναι θηλαστικό, ανήκει στα κυνοειδή και είναι από τους μεγαλύτερους θηρευτές. H επιστημονική ονομασία του είναι Canis Aureus ενώ άλλη μια κοινή ονομασία του είναι Χρυσό Τσακάλι. Είναι μικρόσωμο ζώο που το βάρος του δεν ξεπερνάει τα 15 κιλά ενώ το μήκος του είναι γύρω στο 1 μέτρο. Υπάρχουν τρία είδη, το Χρυσό, το Ριγωτό (Canis Audustus) και το Μελανόραχο (Canis Mesomelas). Ζει στην Ευρώπη (κυρίως στα Βαλκάνια), στην Ασία και στην Αφρική. Τα δύο τελευταία είδη, σύμφωνα με γενετικούς ελέγχους, έχει αποδειχθεί ότι σχετίζονται περισσότερο με άλλα συγγενικά είδη κυνοειδών όπως ο λύκος (Canis lupus) και το κογιότ (Canis latrans).
