Το πιο βασικό πράγμα για την υγεία του σκύλου μας που θα ήθελαν οι κτηνίατροι να γνωρίζουμε
Αγαπάμε τα κατοικίδιά μας, τα φροντίζουμε και θέλουμε πάντα να είναι καλά. Και φυσικά τους κάνουμε όλα τα χατίρια.

Ένα από αυτά όμως μπορεί να αποβεί μοιραίο για τη ζωή τους. Ποιο είναι αυτό; Όταν τους δίνουμε λίγο ακόμα φαγητό.

Πώς να αντισταθούμε σε εκείνα τα κουταβίσια μάτια που την ώρα που τρώμε μας κοιτάνε με τόση προσμονή για μια λιχουδίτσα; Και όμως, θα έπρεπε. Τα περιττά κιλά φέρνουν πολλά σοβαρά προβλήματα, τα οποία δεν γνωρίζουμε συχνά ότι είναι η αιτία πολλών σοβαρών ασθενειών.

