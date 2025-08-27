Στείρωση αρσενικού σκύλου: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Η στείρωση (ευνουχισμός) αρσενικού σκύλου είναι μια επέμβαση ρουτίνας, η οποία γίνεται εύκολα σε κάθε κτηνιατρείο.
Η στείρωση- ευνουχισμός- των αρσενικών σκύλων είναι μια απλή χειρουργική επέμβαση. Πρόκειται για μια επέμβαση ρουτίνας, η οποία γίνεται εύκολα σε κάθε κτηνιατρείο. Καταλληλότερη ηλικία για τον ευνουχισμό είναι όταν το ζώο είναι 10 -16 μηνών.
Κατά τη στείρωση αφαιρούνται τα όργανα αναπαραγωγής του ζώου. Στους αρσενικούς σκύλους αναφερόμαστε σε ορχεκτομή, αφαίρεση δηλαδή των όρχεων. Οι όρχεις είναι η κύρια πηγή της ορμόνης τεστοστερόνης, οπότε το επίπεδο αυτής της ορμόνης μειώνεται μετά τη χειρουργική επέμβαση. Για κάποιο χρονικό διάστημα (3-8 μήνες) μετά τη στείρωση, το ζώο μπορεί να είναι σεξουαλικά δραστήριο αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι γόνιμο.
