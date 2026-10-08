Ο διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής: Μονές στήριξαν κόμματα, αλλά τώρα οι γέροντες ξέρουν - Κάτι θα άγγιξε και τον Τσίπρα που ήρθε
Ο διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής: Μονές στήριξαν κόμματα, αλλά τώρα οι γέροντες ξέρουν - Κάτι θα άγγιξε και τον Τσίπρα που ήρθε
Ο Άγιος Παΐσιος και ο Βασίλειος Γοντικάκης, ο μοναχός αρτοποιός με το... διδακτορικό στη Χημεία και οι πιέσεις προς τους γέροντες από πολιτικούς και παράγοντες στο Direct του protothema
Τη στήριξη πολιτικών κομμάτων από μονές και μοναχούς στις εκλογές του 2023 επιβεβαίωσε ο διοικητής του Αγίου Όρους, Αλκιβιάδης Στεφανής, μιλώντας στον Γιώργο Ευγενίδη και την εκπομπή Direct του protothema.gr.
Περιέγραψε τις πιέσεις που δέχονται οι γέροντες από παράγοντες που αναζητούν την υποστήριξή τους, υπογραμμίζοντας ότι οι ίδιοι έχουν αντιληφθεί τις προσπάθειες αξιοποίησης της επιρροής τους.
«Επιβεβαιώνω ότι υπήρχαν μονές και μοναχοί που εκείνη την περίοδο στήριζαν πολιτικά κόμματα», ανέφερε. Όπως εξήγησε, οι γέροντες προσπαθούν να κρατήσουν την ισορροπία ανάμεσα στις πιέσεις που δέχονται και στην αποφυγή εμπλοκής με την τοξικότητα της πολιτικής.
Η επίδραση του Αγίου Όρους στην κοινωνία, η μόρφωση των πατέρων και το αποτύπωμά τους στο εξωτερικό προσελκύουν, σύμφωνα με τον ίδιο, και ανθρώπους που επιδιώκουν να τους χρησιμοποιήσουν για δικά τους συμφέροντα.
Αντίστοιχα, σημείωσε ότι στην παρούσα περίοδο το Άγιον Όρος αποφεύγει να εμπλακεί σε γεωπολιτικές συγκρούσεις, αναφέροντας ως παράδειγμα και την ομαλή συνύπαρξη Ρώσων και Ουκρανών μοναχών. Τόνισε την ανάγκη να προστατευθεί η πνευματική του λειτουργία από την τοξικότητα της κοινωνίας και χαρακτήρισε τον Άθω ζώσα ιστορία, όπου επί περισσότερα από χίλια χρόνια διατηρούνται οι ίδιες διαδικασίες.
Δείτε περισσότερα: https://video.protothema.gr
Περιέγραψε τις πιέσεις που δέχονται οι γέροντες από παράγοντες που αναζητούν την υποστήριξή τους, υπογραμμίζοντας ότι οι ίδιοι έχουν αντιληφθεί τις προσπάθειες αξιοποίησης της επιρροής τους.
«Επιβεβαιώνω ότι υπήρχαν μονές και μοναχοί που εκείνη την περίοδο στήριζαν πολιτικά κόμματα», ανέφερε. Όπως εξήγησε, οι γέροντες προσπαθούν να κρατήσουν την ισορροπία ανάμεσα στις πιέσεις που δέχονται και στην αποφυγή εμπλοκής με την τοξικότητα της πολιτικής.
Η επίδραση του Αγίου Όρους στην κοινωνία, η μόρφωση των πατέρων και το αποτύπωμά τους στο εξωτερικό προσελκύουν, σύμφωνα με τον ίδιο, και ανθρώπους που επιδιώκουν να τους χρησιμοποιήσουν για δικά τους συμφέροντα.
Αντίστοιχα, σημείωσε ότι στην παρούσα περίοδο το Άγιον Όρος αποφεύγει να εμπλακεί σε γεωπολιτικές συγκρούσεις, αναφέροντας ως παράδειγμα και την ομαλή συνύπαρξη Ρώσων και Ουκρανών μοναχών. Τόνισε την ανάγκη να προστατευθεί η πνευματική του λειτουργία από την τοξικότητα της κοινωνίας και χαρακτήρισε τον Άθω ζώσα ιστορία, όπου επί περισσότερα από χίλια χρόνια διατηρούνται οι ίδιες διαδικασίες.
Δείτε περισσότερα: https://video.protothema.gr
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