Ο διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής: Μονές στήριξαν κόμματα, αλλά τώρα οι γέροντες ξέρουν - Κάτι θα άγγιξε και τον Τσίπρα που ήρθε