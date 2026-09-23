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The Football Show: Ζήκος και Μαυροειδής παίζουν μπάλα στο ίδιο γήπεδο και τα τελευταία νέα της Εθνικής
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The Football Show: Ζήκος και Μαυροειδής παίζουν μπάλα στο ίδιο γήπεδο και τα τελευταία νέα της Εθνικής

H εκπομπή του protothema.gr ακολουθεί την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη Σερβία και σας μεταφέρει όλα τα νέα και τις δηλώσεις από την αναχώρηση των παικτών της εθνικής!

The Football Show: Ζήκος και Μαυροειδής παίζουν μπάλα στο ίδιο γήπεδο και τα τελευταία νέα της Εθνικής
Στο «The Football Show» της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου: Άκης Ζήκος και Δημήτρης Μαυροειδής στο ίδιο… γήπεδο, μοιράζονται τις εμπειρίες και τις απόψεις τους για ποδόσφαιρο και μπάσκετ ενόψει των αγώνων της εθνικής στο Nations League και της πρεμιέρας της Euroleague.

Το «Πρώτο Θέμα» ακολουθεί την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη Σερβία και σας μεταφέρει όλα τα νέα και τις δηλώσεις από την αναχώρηση των παικτών της εθνικής!

Όλα τα νέα από τα ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακού και Άρη.

Πως ετοιμάζονται οι «αιώνιοι» για την πρεμιέρα της Euroleague. Τα πλάνα του Γιώργου Μπαρτζώκα και του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Μαζί τους ο Άκης Ζήκος.

Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ

Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ

Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό

Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό

Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ

Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη

Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.

Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού

Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού

Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ

Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη

Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.

Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
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