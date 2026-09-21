Τσόχος και Δούσκας στο protothema: Ο… ευνοημένος Τεττέη, η ΑΕΚ που στερείται αυτοπεποίθησης εκτός έδρας και οι λόγοι αισιοδοξίας του ΠΑΟΚ

Ο.. «ευνοημένος» Τεττέη, ο Παναθηναϊκός που αντέχει στην πίεση, το επαναλαμβανόμενο μοτίβο της ΑΕΚ, οι λόγοι αισιοδοξίας του ΠΑΟΚ, ο εκπληκτικός Πόμπο, ο ρεαλιστικός στόχος της Εθνικής στο Nations League, ο εντυπωσιακός Μπάμπης Κωστούλας και η απογοητευτική Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απασχόλησαν τους Μιχάλη Τσόχο και Γιαννίκο Δούσκα στο τρίτο επεισόδιο του «Win Win».Οι νέοι μεσοεπιθετικοί του Παναθηναϊκού έδωσαν… «φτερά» στον Ανδρέα Τεττέη, ο οποίος πλέον δέχεται την μπάλα πιο κοντά στην αντίπαλη μεγάλη περιοχή.Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν μετρώντας πέντε νίκες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές δείχνοντας αντοχή στην πίεση του πρωταθλητισμού.Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, παύει να είναι σύμπτωση. Η ΑΕΚ μπορεί να πέρασε νικηφόρα από τον Βόλο, ωστόσο η εικόνα της δεν διέφερε από προηγούμενες εξορμήσεις, δείχνοντας πως αντιμετωπίζει πρόβλημα στα παιχνίδια μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια.Ο ΠΑΟΚ έχει πολλά ακόμα να διορθώσει, ωστόσο υπάρχουν αρκετά στοιχεία που προκαλούν αισιοδοξία εν όψει συνέχειας. Συνεχίζει να εντυπωσιάζει ο Ισπανός μέσος της Κηφισιάς Πόμπο. Η εθνική Ελλάδος στρέφει την προσοχή της στο Nations League. Ποιος ο ρεαλιστικός στόχος;Για ποιο λόγο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει εκκινήσει το πρωτάθλημα όπως τελείωσε το προηγούμενο; Είναι ο Μπάμπης Κωστούλας μία απο τις μεγάλες αποκαλύψεις της φετινής Πρέμιερ Λιγκ;