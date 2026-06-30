Τσόχος και Σπυρόπουλος στο protothema: Η απόφαση Κωνσταντέλια, οι κινήσεις του Παναθηναϊκού και οι επιστροφές των Φορτούνη και Κάρμο
Τσόχος και Σπυρόπουλος στο protothema: Η απόφαση Κωνσταντέλια, οι κινήσεις του Παναθηναϊκού και οι επιστροφές των Φορτούνη και Κάρμο
Ο Αλέξης Σπυρόπουλος από την Νέα Υόρκη όπου βρίσκεται μετέφερε όλο το κλίμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τους μεγάλους πρωταγωνιστές του Μουντιάλ ως τώρα
Ο Αλέξης Σπυρόπουλος και ο Μιχάλης Τσόχος στο νέο επεισόδιο της εκπομπής Win Win σχολίασαν και πάλι πολλά και ενδιαφέροντα θέματα τα οποία σαφώς είχαν να κάνουν και με την ελληνική ποδοσφαιρική επικαιρότητα.
Αρχικά συζητήθηκαν οι μεταγραφικές κινήσεις του Παναθηναϊκού με τους Ντε Φράι, Τσάπρα, Πένια και Καμαρά να μπαίνουν στο... μικροσκόπιο ενώ παράλληλα αυτές οι κινήσεις αποτελούν και δείγμα γραφής από την ομάδα που έχει ξεκινήσει να χτίζει ο νέος τεχνικός των "πράσινων", Τζέικομπ Νίστρουπ.
Στην συνέχεια σχολιάστηκαν οι επιστροφές των Φορτούνη και Κάρμο στον Ολυμπιακό την ώρα που την ενίσχυση του έχει ξεκινήσει και ο ΠΑΟΚ με τον Βάσκο στόπερ, Αρίτζ Ελουστόντο να βρίσκεται ήδη στην Θεσσαλονίκη και να έχει υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.
Δείτε εδώ: video.protothema.gr
Αρχικά συζητήθηκαν οι μεταγραφικές κινήσεις του Παναθηναϊκού με τους Ντε Φράι, Τσάπρα, Πένια και Καμαρά να μπαίνουν στο... μικροσκόπιο ενώ παράλληλα αυτές οι κινήσεις αποτελούν και δείγμα γραφής από την ομάδα που έχει ξεκινήσει να χτίζει ο νέος τεχνικός των "πράσινων", Τζέικομπ Νίστρουπ.
Στην συνέχεια σχολιάστηκαν οι επιστροφές των Φορτούνη και Κάρμο στον Ολυμπιακό την ώρα που την ενίσχυση του έχει ξεκινήσει και ο ΠΑΟΚ με τον Βάσκο στόπερ, Αρίτζ Ελουστόντο να βρίσκεται ήδη στην Θεσσαλονίκη και να έχει υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.
Δείτε εδώ: video.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα