Και το όνομα αυτής… STEM Library!

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο η ολοκλήρωση του οποίου δεν θα είχε πραγματοποιηθεί χωρίς τη συμβολή της εταιρείας Πλαίσιο, που εμπιστεύτηκε την επιστημονική επιμέλεια του πρότυπου αυτού εκπαιδευτικού χώρου στο Εργαστήριο TUC TIE Lab του Πολυτεχνείου Κρήτης και τον συντονισμό της δωρεάς στο Athens Partnership. Η επιτυχία και η βιωσιμότητα της Βιβλιοθήκης STEM διασφαλίζεται μέσα από τα προγράμματα "Ετσι Μαθαίνω Καλύτερα" και "Εργαστήριο ΠΟΙΩ", τα οποία υλοποιεί το TUC TIE Lab στον Δήμο Αθηναίων, φροντίζοντας σε συνεργασία με το Πλαίσιο κάθε λεπτομέρεια, από την οργάνωση και τη λειτουργία μέχρι την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των μαθητών του 52ου ΓΕΛ στη χρήση του πρότυπου αυτού χώρου.Ο όρος “STEM” (Science, Technology, Engineering and Mathematics) είναι το ακρωνύμιο των λέξεων Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, και Μαθηματικά (Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM). Πρόκειται για τη σύγχρονη προσέγγιση στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την οποία στη διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών εισάγονται οι Τεχνολογίες και η επιστήμη των Μηχανικών, οι οποίες αποτελούν για τον άνθρωπο τα μέσα αλληλεπίδρασής του όχι μόνο με το περιβάλλον του αλλά με ολόκληρο το σύμπαν.Τα παιδιά μέσα από τη βιωματική μάθηση μαθαίνουν τη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος, απελευθερώνουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, ενώ παράλληλα καλλιεργούν τις δεξιότητές τους και την κριτική τους ικανότητα.Τώρα πηγαίνοντας ένα βήμα παρακάτω, το Πλαίσιο μαζί με το Πολυτεχνείο Κρήτης δημιούργησαν την πρώτη STEM Library σε δημόσιο σχολείο στην Αθήνα.Έχουν περάσει 43 χρόνια από την ίδρυση του Πολυτεχνείου Κρήτης , ένα Ακαδημαϊκό Ίδρυμα διακεκριμένο τόσο στον ελληνικό όσο και στο διεθνή χώρο, το οποίο σε πρόσφατη αξιολόγηση κατέλαβε την πρώτη θέση ανάμεσα στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και συγχρόνως την 120ή θέση παγκοσμίως στο δείκτη της απήχησης της έρευνας.Το Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων ( TUC TIE Lab ) στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι ένα από τα πιο εξωστρεφή ακαδημαϊκά εργαστήρια στην Ελλάδα, με ταυτόχρονη ενεργή, διεθνή παρουσία στον τομέα της αρχιτεκτονικής και των σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών. Η έρευνα αιχμής και οι μεθοδολογίες που αναπτύσσει βρίσκουν εφαρμογή, μέσα από χρηματοδοτούμενα προγράμματα και συμπράξεις του ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα, σε έργα στις εξής θεματικές περιοχές: εκπαίδευση, τέχνη και πολιτισμός, υγεία, διάστημα και ακραία περιβάλλοντα, τουρισμός, βιωσιμότητα και τεχνολογία.Ειδικότερα στον τομέα της εκπαίδευσης, από την ίδρυσή του το 2012 μέχρι σήμερα, το TUC TIE Lab πρωτοστατεί σε μια συντονισμένη προσπάθεια αναβάθμισης του δημόσιου σχολείου έχοντας στο ενεργητικό του την επιστημονική επιμέλεια σε 17 ερευνητικά έργα, πλήθος ανοιχτών δράσεων για το ειδικό και το ευρύ κοινό, καθώς και εφαρμογές σε περισσότερα από 90 σχολικά συγκροτήματα. Ένα από τα σημαντικότερα προγράμματά του, το Έτσι Μαθαίνω Καλύτερα, το οποίο ενισχύει το μαθησιακό περιβάλλον, εμπλουτίζει την εκπαιδευτική διαδικασία και ενδυναμώνει τη σχολική κοινότητα, εφαρμόζεται με επιτυχία στον Δήμο Αθηναίων από το 2016 και από φέτος στον Δήμο Χανίων, ενώ υπάρχουν και νέα αιτήματα επέκτασής του σε άλλους Δήμους της χώρας.Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο καθηγητής Κωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης ενώ Υπεύθυνη Διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων στο Εργαστήριο είναι η Μαριάνθη Λιάπη.Στο Εργαστήριο έχουν αυτή τη στιγμή περισσότερους από 50 ενεργούς ερευνητές, με 30 από αυτούς να δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης και στο πώς μπορούν να αναβαθμίσουν το δημόσιο σχολείο μέσα από την αρχιτεκτονική, την τέχνη και την τεχνολογία. Η ομάδα αυτή υλοποιεί, εκτός των άλλων, το πρόγραμμα "Έτσι Μαθαίνω Καλύτερα" στην Αθήνα και τα Χανιά και λειτουργεί το Εργαστήριο ΠΟΙΩ, το maker space του Δήμου Αθηναίων.Με αφορμή την ομιλία της κυρίας Μαριάνθης Λιάπη στο TEDxATHENS το 2017, έγινε μια σημαντική επαφή του TUC TIE Lab με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ Κώστα Γεράρδο.Από εκεί και μετά, όλα πήραν τον δρόμο τους με αποτέλεσμα τον Σεπτέμβριο του 2020 να εγκαινιαστεί η πρώτη Βιβλιοθήκη STEM σε δημόσιο σχολείο του Κολωνού Αττικής.Το Adopt-a-School αποτελεί την τελευταία πρωτοβουλία που ανέλαβε η ομάδα εθελοντών του Πλαισίου #plai_sou. Η ενέργεια αυτή περιλαμβάνει την υιοθέτηση ενός σχολείου και την αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων χώρων αυτού προς όφελος των μαθητών. Έτσι πραγματοποιήθηκε η πρώτη καθολική ανακαίνιση μιας άδειας αίθουσας στο 52ο ΓΕΛ Αθηνών, η οποία μεταμορφώθηκε σε STEM Βιβλιοθήκη που σκοπό έχει να φιλοξενήσει τη φαντασία και τις ιδέες των μελλοντικών επιSTEMόνων μας.Μια αίθουσα εσωτερικώς σχεδιασμένη με έμφαση στη λειτουργικότητα και την προώθηση της περιβαλλοντικής συνείδησης, πλήρως αναδιαμορφωμένη στα πρότυπα της μεθοδολογίας STEM (Φυσικές Επιστήμες – Τεχνολογία – Μηχανική – Μαθηματικά) και εξοπλισμένη με 3D εκτυπωτή, διαδραστικό πίνακα και προτζέκτορα, VR γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, laptops, STEM εκπαιδευτικά παιχνίδια, οπτικοακουστικό και DIY (Do It Yourself) -για χειροτεχνίες και κατασκευές- υλικό.Η ενέργεια πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος του Δήμου Αθηναίων «Υιοθέτησε την πόλη σου», με το όραμα ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού χώρου που θα υποστηρίξει την εκπαιδευτική διαδικασία σε όλες τις τάξεις του Λυκείου, προτρέποντας στη δημιουργική χρήση σύγχρονων εργαλείων και νέων τεχνολογικών εφαρμογών από μαθητές και εκπαιδευτικούς.Στην τελετή παράδοσης της STEM Βιβλιοθήκης σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος τόνισε την αξία της πρωτοβουλίας αυτής, προσκαλώντας περισσότερους συμμάχους να ενώσουν τις δυνάμεις τους στην προσπάθεια για ένα καλύτερο αύριο: «Όταν καταφέρνουμε να κάνουμε βήματα μπροστά για την εκπαίδευση, μπορούμε όχι μόνο να ελπίζουμε σε μία καλύτερη πόλη αλλά να τη δημιουργήσουμε.»Ακόμη, ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΠΛΑΙΣΙΟ, Κώστας Γεράρδος, δήλωσε σχετικά:«Η ολοκλήρωση της πρώτης STEM βιβλιοθήκης μας γεμίζει χαρά και συγκίνηση. Το μέλλον ανήκει στα παιδιά και οφείλουμε να τα προικίσουμε με όλα τα απαραίτητα εφόδια για να το κατακτήσουν».