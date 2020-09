Ο Κριστιάν Καρεμπέ στον Δημήτρη Δανίκα: Η ζωή μου από τη Νέα Καληδονία μέχρι το Καραϊσκάκη

Με τη φανέλα του Ολυμπιακού, όταν κοσμούσε τα ελληνικά γήπεδα

Με την Αντριάνα Σκλεναρίκοβα μετά από αγώνα της Εθνικής Γαλλίας

Mε τον πρόεδρο του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη και τον προπονητή της ομάδας Πέδρο Μαρτίνς. Η εκτίμησή του για τον ιδιοκτήτη της ομάδας και τον τρόπο που λειτουργεί είναι απεριόριστη

Η σύζυγός του Τζάκι Σαμούν είναι Γαλλίδα με καταγωγή από τον Λίβανο και αθλήτρια του σκι. Από καθαρή τύχη είχε φύγει μαζί με τις κόρες τους από τη Βηρυτό λίγες μέρες πριν από τη φονική έκρηξη

Επειδή είμαι λάτρης του, «όπως ο μισός πληθυσμός της Γης» συμπληρώνει εκείνος. Επειδή κάποιος σπουδαίος συγγραφέας, νομίζω ο, είχε γράψει πως το ποδόσφαιρο είναι Γεωμετρία - «και όχι μόνο, είναι Μαθηματικά, στρατηγική, τακτική, είναι κύκλος, τετράγωνο, τριάδες», συμπληρώνει επίσης ο ίδιος. Και επειδή δεν είμαι φανατικός, επομένως δεν έχω παρά να υποκλιθώ στην αγωνιστικότητα και την ανωτερότητα του «», αν και είμαιΓια όλους αυτούς τους λόγους, από καιρό τώρα, ένα από τα πρόσωπα που ονειρευόμουν να συναντήσω και να μιλήσω μαζί του είναι οΓια την ακρίβεια, Christian Lali Kake Karembeu. Μέσα στις top μεταγραφές όλων των ελληνικών ποδοσφαιρικών εποχών. Ενας από τους πιο επιδέξιους και ευέλικτους μέσους. Δηλαδή, ο εγκέφαλος κάθε ομάδας. Το κλειδί που ανοίγει διαδρόμους. Δηλαδή ο τροφοδότης. Δηλαδή ο «γεωμέτρης». Δηλαδή η «μηχανή» που σπρώχνει την ομάδα. Και δηλαδή, το «εργαλείο» που δημιουργεί ευκαιρίες, που εναερίως συντονίζεται με τους επιθετικούς και που από το δικό του πόδι, το συντονισμένο με τον... Ευκλείδη, θα φύγει η μπάλα για να καταλήξει σε κάποιον συμπαίκτη και να μπει το γκολ.Ο μέσος είναι η σπονδυλική στήλη κάθε ομάδας. Η ραχοκοκαλιά του «» από το 2001 έως το 2004 έφερε το όνομα Καρεμπέ. Το συνώνυμο της ακρίβειας, της ευστοχίας και της αιλουροειδούς ευελιξίας.Μέχρι την περασμένη Τετάρτη τον έβλεπα -τηλεοπτικώς- στον πάγκο του «Θρύλου». Να εκτοξεύεται σαν πύραυλος κάθε φορά που διαφωνούσε με τη σφυρίχτρα του διαιτητή. Την περασμένη Τετάρτη αισθάνθηκα τυχερός. Τόσο ψηλά τον έχω. Και μετά από μία περίπου δίωρη κουβέντα αισθάνθηκα προνομιούχος.Για πολλούς λόγους. Επειδή καταρρίπτει το στερεότυπο που λέει ότι το μυαλό τωνέχει σχήμα και περιεχόμενο μπάλας, δηλαδή αέρα κοπανιστό. Επειδή όλες -μα όλες- οι απόψεις του προκύπτουν και περιστρέφονται γύρω από τον άξονα της αρχαίας ελληνικής. Και όχι μόνο. Και επειδή είναι φανατικός λάτρης μιας προσωπικής πολιτικής που απέχει τόσο από δεξιές όσο και από ακραίες αριστερές επιλογές:«My path is the middle». Σαν να λέει, «το μονοπάτι μου, η διαδρομή μου είναι το κέντρο».Με τηνστο κέντρο το μονοπάτι που ακολουθεί. Με τοστο κέντρο η δική του στρατηγική. Πάντα ανάμεσα. Και είναι μία από τις αντιφάσεις του. Ολοι βιώνουμε τις αντιφάσεις μας. Αν και χαρακτήρας εκρηκτικός, στο τέλος της ημέρας είναι ισορροπημένος και σκεπτικός.«Θα μπορούσε, αλλά δεν το ακολούθησα. Το ακολούθησαν πολλοί φίλοι και πολλοί συγγενείς».«Ξαδέρφια μου. Κατέβηκαν σε διαδηλώσεις, πήραν τα όπλα και αρκετοί κατέληξαν στον τάφο. Εγώ το σκέφτηκα, το φιλοσόφησα».«Τον είχα συναντήσει δυο-τρεις φορές».Η κουβέντα έγινε στο lobby του «Grand Hyatt», επί της λεωφόρου Συγγρού. Με καθυστέρηση μόλις δέκα λεπτών. «Ημουν στην προπόνηση», μου είπε.Αν δεν τον γνωρίζεις, μπορεί πολύ εύκολα να τον ταυτίσεις με μουσικό της ρέγκε. Επίγονο του θρυλικού Ρόμπερτ «Μπομπ» Νέστα Μάρλεϊ. Ή ηθοποιό χολιγουντιανών ή γαλλικών περιπετειών. Καλογυμνασμένος, ευθυτενής, μετρίου αναστήματος.Η συντριπτική πλειονότητα των κορυφαίων μπαλαδόρων είναι μετρίου, να μην πω περιορισμένου ύψους. Καλύτερο κέντρο βάρους. Πατάνε στέρεα στο χόρτο. Δύσκολα η μπάλα λατρεύει τους ψηλούς. Ακούγοντάς τον κατάλαβα το πλεονέκτημά του. Το δίχτυ με το οποίο παγιδεύει τα γυναικεία θηράματά του. Γιατί δεν είναι μόνο το όνομά του. Δεν είναι μόνο η «άγρια» εμφάνισή του. Είναι το λεγόμενο «πίτσι-πίτσι».Οπως έλεγε και κάποιος άλλος σοφός, «ο άντρας ερωτεύεται με το βλέμμα, η γυναίκα με το αυτί». Σαν να τον ακούω. Τη στιγμή που άπλωνε τα δίχτυα του για να παγιδεύσει ένα από τα πιο όμορφα θηλυκά του πλανήτη με το αλησμόνητο όνομα. What a Woman!Τρεις οι σταθμοί της προσωπικής-οικογενειακής του περιπέτειας. Η πρώτη πριν από 24 χρόνια με τη Γαλλίδα. Από εκεί προέκυψε η πρώτη κόρη του, η Εστέλ, σήμερα περίπου 25 ετών. Απίστευτο. Ο δεύτερος σταθμός με την Αντριάνα και ο τρίτος και τελευταίος με την. Από τον Λίβανο, αλλά Γαλλίδα. Που παραλίγο μαζί με τις δύο κορούλες τους να γίνουν θύματα μιας ασύλληπτης οικογενειακής τραγωδίας. Μόλις δύο 24ωρα πριν από την έκρηξη που τον περασμένο Αύγουστο μετέτρεψε τη Βηρυτό σε κρανίου τόπο η Τζάκι μαζί με τα δύο παιδιά αναχώρησαν με προορισμό«Ευτυχώς το πάθος της για το σκι, τόσο στο βουνό όσο και στη θάλασσα, μας έσωσε. Επρεπε να έρθει στην Πάρο για να πάρει μέρος σε αγώνες σκι. Και σκέψου πως το μέρος όπου έμεναν στη Βηρυτό απέχει μόλις 5 χιλιόμετρα από εκεί που έγινε η εφιαλτική έκρηξη».Εκείνη τη στιγμή ο σερβιτόρος ρωτάει «τι θα πάρετε;». Και ο Κριστιάν χωρίς να το σκεφτεί απάντησε: «Χυμό λεμονιού». «Φυσικό;». «Φυσικό».«Το λεμόνι έχει περισσότερες βιταμίνες C».«Εντελώς. Από μικρό παιδί. Η Γη είναι το κέντρο του προσωπικού μου σύμπαντος, γι' αυτό η δεύτερη κορούλα μου, μόλις τριών ετών, ονομάζεται Γαία».Και μου το πρόφερε στα λατινικά. «Gaia».«Λατρεύω τα κορίτσια. Αλλά προς το παρόν δεν μένουμε μόνιμα μαζί. Το σκεφτόμαστε. Σύντομα θα έρθουν να μείνουμε μαζί».«Από τη στιγμή που γεννήθηκα. Η Γη είναι η μέγιστη αγνότητα, ηθικότητα, καλοσύνη, αρετή».- Συμφωνείς ότι το ποδόσφαιρο είναι ταυτισμένο με τη Γεωμετρία;«Και Γεωμετρία καικαι Παιδεία. Στο γήπεδο βλέπουμε να αναπτύσσονται τετράγωνα, κύκλοι και άλλα σχήματα από τριάδες, τετράδες, είναι ένα ομαδικό σύνολο προσπαθειών. Νικήτρια βγαίνει η ομάδα που θα ακολουθήσει και θα υπηρετήσει τους νόμους της αρχαίας Γεωμετρίας. Και όσο τελειοποιείσαι τόσο μειώνεις τα περιθώρια των σφαλμάτων σου».«Ολη η ομάδα θέλεις να πεις. Κάθε φορά πρέπει να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης αναμέτρησης. Στόχος είναι η νίκη. Ομως ο μεγαλύτερος στόχος είναι το θέαμα. Και το θέαμα προσφέρει διασκέδαση, ψυχαγωγία, ευχαρίστηση. Το περιεχόμενο κάθε αγώνα εκφράζει ένα μήνυμα. Ποιος είναι ο καλύτερος».- Δηλαδή τελειότητα;«Η τελειότητα είναι το όνειρο. Και το όνειρο είναι μέρος της ουσίας, είναι το κατόρθωμα. Επομένως, για να το πετύχεις πρέπει να προσπαθήσεις. Και για να προσπαθήσεις πρέπει να “κτίσεις” τον εαυτό σου. Να τον οργανώσεις, να τον προπονήσεις, να τον εκπαιδεύσεις. Οσο περισσότερο προσπαθείς τόσο περισσότερα θα καταφέρεις. Στοιχειώδες. Αυτό αφορά σε όλες τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες του ανθρώπου. Για να πάρεις πρέπει να δώσεις. Να θυσιάσεις. Οι θυσίες είναι εκείνες που θα σου επιστραφούν και θα σε δικαιώσουν».«Φυσικά τον ξέρω».«Αυτό λέω κι εγώ. Η προπόνηση είναι το βασικό. Οσο περισσότερο προπονείσαι και κοπιάζεις τόσο καλύτερα θα αποδώσεις. Αλλωστε όλοι οι ποδοσφαιριστές διαθέτουν ταλέντο, αλλά αρκετοί δεν εργάζονται και δεν κοπιάζουν».«Η Φιλοσοφία και το όραμα. Διαβάζω πολύ - έχω διαβάσει μπόλικα βιβλία. Αλλωστε ο πατέρας μου ήταν καθηγητής και διευθυντής σχολείου. Στο σπίτι υπήρχαν πολλά βιβλία. Ημουν περικυκλωμένος από βιβλία. Μου αρέσει πολύ η Βιοτεχνολογία, η Τεχνολογία. Αναγκάστηκα να τα εγκαταλείψω επειδή με κέρδισε το ποδόσφαιρο. Ομως πολλές από τις αρχές της Φιλοσοφίας τις πήρα μαζί μου.Και κάτι ακόμα. Εμείς από τη Νέα Καληδονία έχουμε πολλά κοινά με την Αρχαία Ελλάδα. Πιστεύαμε στους θεούς, πιστεύαμε στη δύναμη της Φύσης, πιστεύαμε στην Ενέργεια. Υπάρχει άφθονη ενέργεια στον Αέρα, στη Θάλασσα, στη Φύση γενικότερα. Γι’αυτό πάντα λέω: “Respect the Earth!” (Σεβασμός στη Γη). Γι’ αυτό είμαι φανατικός υπέρ της Οικολογίας. Από τη Γη η ζωή. Και το ποδόσφαιρο είναι μέρος της Γης. Γι’ αυτό ο μισός πληθυσμός του πλανήτη λατρεύει το ποδόσφαιρο».«Μέχρι τα 17, τότε που ήρθα στη Γαλλία. Αλλά πρέπει να επιμείνω για την ιδιαίτερη σχέση της Νέας Καληδονίας με την Αρχαία Ελλάδα. Οταν για πρώτη φορά βρέθηκα στην Αθήνα αμέσως αισθάνθηκα σαν στο σπίτι μου. Από την πρώτη στιγμή εξοικειωμένος με τον Παρθενώνα, με την Ολυμπία, με τους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι ανεκτίμητη αυτή η μνήμη που κουβαλάω μέσα μου. Αυτή η κληρονομιά. Η Ακρόπολη και όλα αυτά τα σπουδαία μνημεία είναι πόλος έλξης εκατομμυρίων επισκεπτών. Και ξέρεις γιατί; Οχι μόνο από θαυμασμό. Αλλά από την ενέργεια που εξακολουθούν να εκπέμπουν όλοι αυτοί οι αρχαίοι θησαυροί».«Μα δεν είναι μόνο θαύμα ελληνικό. Εδώ συνέβη, αλλά αυτή η σπάνια κληρονομιά είναι για όλο τον κόσμο. Αυτή είναι ο σωστός ορισμός για την παγκοσμιοποίηση του πολιτισμού».«Πρέπει να γνωρίζουμε ποιο είναι το όραμα της Ομοσπονδίας. Ποιες είναι οι προτάσεις της για το μέλλον».«Δεν ξέρω».«Δεν ξέρω. Αυτό που γνωρίζω είναι πως όλες οι άλλες ομοσπονδίες, όλων των χωρών, προσπαθούν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των ομάδων. Αν το “προϊόν” πουλάει, τότε καλώς. Τότε περισσότερα έσοδα, καλύτεροι παίκτες, καλύτερες ομάδες, περισσότεροι θεατές. Αυτός είναι ο βασικός κανόνας για τη διαφήμιση του ποδοσφαίρου. Ετσι εξασφαλίζονται ακριβότερα τηλεοπτικά έσοδα και καλύτεροι χορηγοί.Χωρίς καλούς παίκτες και χωρίς καλούς πρωταγωνιστές μέσα στο γήπεδο δεν μπορείς να εξασφαλίσεις και να απαιτήσεις σεβασμό. Για να σε σεβαστεί ο άλλος πρέπει πρώτα απ’ όλα εσύ να σέβεσαι τη δουλειά σου. Οταν η Εθνική Ελλάδας κατάφερε, κόντρα σε όλα, να αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2004 ήμουν κι εγώ ευτυχισμένος. Τι έγινε από τότε; Είναι ανάγκη όλα να ξαναφτιαχτούν από την αρχή πάνω σε στέρεες, σύγχρονες, ανταγωνιστικές και αντικειμενικές βάσεις».«Αφύπνιση γύρω στις έξι με εφτά και στη συνέχεια από τις οκτώ το πρωί στο προπονητικό κέντρο μέχρι το μεσημέρι. Ομως ο κύκλος και η διαδικασία της προετοιμασίας δεν σταματάει εκεί».«Η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται στις 5 Οκτωβρίου. Το ρόστερ αλλάζει. Ηδη έχουμε εξασφαλίσει τρεις παίκτες, Πέπε, Ραφίνια, Εμβιλά. Περιμένουμε δύο ακόμα».«Ισως να ήταν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της περασμένης χρονιάς».«Πρέπει πρώτα να προσαρμοστεί σε όλα. Στην πόλη, στη χώρα και να μιλάει αγγλικά όπως τα μιλάνε στο! Πιστεύω πως είναι ικανότατος και αν προσπαθήσει και κοπιάσει μπορεί να ξεπεράσει όλες τις προσδοκίες μας. Ολα είναι ζήτημα κόπου. Πόσα είσαι αποφασισμένος να θυσιάσεις.Οταν εγώ έφυγα από τον τόπο μου, στα 17 μου χρόνια, θυσίασα την οικογένειά μου, φίλους, παρέες, συνήθειες, τα πάντα. Οταν είσαι επαγγελματίας πρέπει να θυσιάζεις. Ανευ θυσιών και κόπων τίποτα δεν γίνεται. Ακόμα και αν είσαι παίκτης της καλύτερης ομάδας της οικουμένης. Επαγγελματισμός σημαίνει πρώτα δουλειά και μετά όλα τ' άλλα. Ολος ο χρόνος στο ποδόσφαιρο. Η θυσία είναι μεγάλη, ανεκτίμητη αξία».«Φυσικά από τον προπονητή και μετά από συζήτηση με μένα. Η τελική απόφαση είναι του προέδρου, ο οποίος πρέπει να πω ότι σέβεται τη γνώμη των άλλων. Οείναι σοφός επιχειρηματίας. Και είναι σοφός επειδή -εκτός των άλλων- έχει τ’ αυτιά του τεντωμένα. Οπως στο γήπεδο η προσπάθεια είναι ομαδική και συλλογική, έτσι και στις αποφάσεις. Ο πρόεδρος την τελική, αλλά σέβεται και εκτιμά τη διαδικασία τη συλλογική».«Μα είναι αυτονόητο. Το ποδόσφαιρο είναι μια αέναη κίνηση. It’s moving. Διαρκώς. Το ποδόσφαιρο είναι global. Πριν οι οικονομολόγοι ανακαλύψουν την παγκοσμιοποίηση του χρήματος είχε εφευρεθεί, από την πρώτη στιγμή, η παγκοσμιοποίηση του ποδοσφαίρου».«Την προπερασμένη χρονιά προσπαθήσαμε, αλλά τελικά δεν τα καταφέραμε. Ο τελικός στόχος είναι το πρωτάθλημα. Την περασμένη χρονιά τα καταφέραμε. Πετύχαμε όλους σχεδόν τους στόχους μας».«Αυτή τη χρονιά θα προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο. Με ρώτησες για τονκαι τον. Μα κανείς δεν μπορεί να αντικαταστήσει κάποιον άλλο. Κάθε ποδοσφαιριστής έχει τη δική του προσωπικότητα, τα δικά του χαρακτηριστικά και τις δικές του ικανότητες. Δεν πρόκειται για αντικατάσταση αλλά για συμπλήρωση και ενίσχυση. Σεβασμός στην προσωπικότητα κάθε επαγγελματία παίκτη».«Ο Πέδρο προσπαθεί να εκπαιδεύσει, να επηρεάσει και να μεταφέρει στους παίκτες τη δική του φιλοσοφία. Η Γεωμετρία είναι μέρος της δικής του φιλοσοφίας. Κάποιοι πρέπει να προσπαθήσουν περισσότερο, κάποιοι άλλοι πρέπει να προσαρμοστούν κ.ο.κ.».«Επειδή ακολουθήσαμε μια συγκεκριμένη στρατηγική».- Ποια είναι αυτή;«Δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Αλλά πρέπει να σου πω ότι ο Πέδρο με εξαιρετική ευκρίνεια εξήγησε σε όλους το περιεχόμενο των ρόλων τους. Τα ήξεραν και τα αφομοίωσαν όλα».«Δεν μπορώ να σου πω», λέει γελώντας.«Α, δύσκολη ερώτηση. Πάντως τους έχω συναντήσει όλους. Και τον Πελέ και τον Ντιέγκο και τονκαι τονκαι τον “Κάιζερ” (εννοεί τον) και τον. Καθένας με τις αρετές του. Αλλά επανέρχομαι στην αρχική μου τοποθέτηση. Ολα κατακτώνται με πολύ κόπο, με πολλή δουλειά και θυσίες».«Ακριβώς. Είχα συναντήσει και τον. Στη Νότια Αφρική, στη διάρκεια των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2010. Ο λόγος του από την καρδιά του. Από εκεί πηγάζουν η σοφία του και τα αισθήματά του. Ποτέ δεν έδειχνε όσα εφιαλτικά είχε υποφέρει».«Οχι, δεν είμαι καθολικός. Πιστεύω στη φύση. Στο χωριό μου δεν έχουμε καθολικούς. Ζούμε εξοικειωμένοι με το φυσικό περιβάλλον. Με τα δώρα της φύσης. Από εκεί προέρχεται η ακατάβλητη και δημιουργική ενέργεια. Δεν είμαι καθολικός, αλλά πάντα σέβομαι την πίστη του άλλου».«Είμαι, είμαι Ευρωπαίος, άρα είμαι και. Ηείναι το κοινό χωριό μας».«Λάθος. Ολα είναι πολιτική. Αλλωστε το έλεγαν και οι αρχαίοι Ελληνες φιλόσοφοι. Τα πάντα είναι πολιτική».«Εχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Το ίδιο και ο υπουργός Υγείας. Ο Κυριάκος έχει καταφέρει να βελτιώσει τη σχέση της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ενωση».«Η Ευρώπη έχει πρόβλημα με την Τουρκία».«Πιστεύω στους καλούς ανθρώπους και στην καλή ηγεσία. Ανεξαρτήτως ιδεολογίας».«Ανάμεσα στα άλλα, δεν μπορούσαμε να ψηφίσουμε. Οι συνθήκες ήταν κατάλληλες για να με κάνουν επαναστάτη, αλλά δεν έγινα. Οπως πολλοί φίλοι και συγγενείς μου που στο τέλος κατέληξαν στον τάφο. Σου είπα, ακολουθώ το κεντρικό μονοπάτι. Και ευτυχώς στο τέλος, με το κλειδί του ποδοσφαίρου άνοιξαν πολλές πόρτες. Ολοι είμαστε εξαρτημένοι από το περιβάλλον από το οποίο προερχόμαστε. The Key Factor. Οι άνθρωποι που σε περιβάλλουν. Μπορεί να σε οδηγήσουν από δω ή από κει. Το μονοπάτι μου είναι το κέντρο, ούτε δεξιά, ούτε αριστερά».Ξέχασα να σας πω, για όσους το αγνοούν, ότι ο Κριστιάν ήταν, εκτός των άλλων συμμετοχών του, και πρωταγωνιστής στη Ρεάλ Μαδρίτης. Πως έχει κερδίσει δύο τρόπαια Chmapions League και ότι συνυπήρξε με τον Ζινεντίν Ζιντάν στην Εθνική Γαλλίας για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου - και κάτι άλλο. Είναι και συγγραφέας ενός βιβλίου με τίτλο «Κανάκ». Πόσοι τέτοιοι παικταράδες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε οποιοδήποτε πόστο εν δράσει στην Ελλάδα; Μόνο ο Christian Lali Kake Karembeu. Επομένως, respect!