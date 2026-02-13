Η ανανέωση της Χάρτας Διαφορετικότητας από τη bwin Greece αντανακλά εκ νέου τη δέσμευσή του βραβευμένου brand να προσφέρει ένα δίκαιο εργασιακό περιβάλλον.
Είστε στ’ αλήθεια ερωτευμένοι; Ένα τεστ από το... 1938
Είστε στ’ αλήθεια ερωτευμένοι; Ένα τεστ από το... 1938
Δείτε τα τεστ που έκαναν τον προηγούμενο αιώνα για να δουν αν είναι ερωτευμένοι
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Το τεστ αυτό δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΕΒΔΟΜΑΣ το 1938:
Απαντήστε βάζοντας ένα 0 στο τέλος της ερώτησης αν η απάντηση είναι ένα κατηγορηματικό όχι, ένα 1 αν απαντήσετε ίσως, ένα 2 αν πείτε πιθανόν και ένα 3 αν πείτε αδίστακτα ναι.
Μετά πολλαπλασιάζετε κάθε αριθμό που βάλατε με τον αντίστοιχο του που είναι γραμμένος κάτω από την ερώτηση και γράφετε τον αριθμό που βρήκατε δίπλα.
Τέλος αθροίστε τους αριθμούς.
Μόλις ξυπνήσετε, η πρώτη σας σκέψη είναι γι’ αυτήν (ή γι’ αυτόν);
… χ3 …
Ξυπνάτε γεμάτος αγωνία, όταν ονειρευτείτε ότι την (ή τον) χάνετε;
… χ2 …
Δέχεσθε να στερηθείτε εσείς για να της (ή του) κάνετε κανένα δώρο;
… χ2 …
Την (ή τον) συνοδεύετε ευχαρίστως σε ένα θέαμα ενώ εσείς θα θέλατε πολύ να πάτε σε ένα άλλο;
… χ1 …
