Είστε στ’ αλήθεια ερωτευμένοι; Ένα τεστ από το... 1938

Δείτε τα τεστ που έκαναν τον προηγούμενο αιώνα για να δουν αν είναι ερωτευμένοι

Θωμάς Σιταράς
Το τεστ αυτό δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΕΒΔΟΜΑΣ το 1938:

Απαντήστε βάζοντας ένα 0 στο τέλος της ερώτησης αν η απάντηση είναι ένα κατηγορηματικό όχι, ένα 1 αν απαντήσετε ίσως, ένα 2 αν πείτε πιθανόν και ένα 3 αν πείτε αδίστακτα ναι.

Μετά πολλαπλασιάζετε κάθε αριθμό που βάλατε με τον αντίστοιχο του που είναι γραμμένος κάτω από την ερώτηση και γράφετε τον αριθμό που βρήκατε δίπλα.

Τέλος αθροίστε τους αριθμούς.

Μόλις ξυπνήσετε, η πρώτη σας σκέψη είναι γι’ αυτήν (ή γι’ αυτόν);

… χ3 …

Ξυπνάτε γεμάτος αγωνία, όταν ονειρευτείτε ότι την (ή τον) χάνετε;

… χ2 …

Δέχεσθε να στερηθείτε εσείς για να της (ή του) κάνετε κανένα δώρο;

… χ2 …

Την (ή τον) συνοδεύετε ευχαρίστως σε ένα θέαμα ενώ εσείς θα θέλατε πολύ να πάτε σε ένα άλλο;

… χ1 …

Μπορείτε να διακόψετε κάθε σχέση με ένα φίλο ή συγγενή μόνο και μόνο για να την (ή τον) ευχαριστήσετε;

… χ3 …

Αν έχετε μαζί της (ή του) ραντεβού στις 4 και δεν έχει έλθει ούτε στις 5 θα περιμένετε ακόμη;

… χ3 …

Είστε συχνά αφηρημένος (η) στη δουλειά σας γιατί την (ή τον) σκέπτεστε διαρκώς;

… χ2 …

Εύχεσθε να ζήσετε μαζί της (ή του) σε ένα έρημο νησί;

… χ2 …

Νομίζετε ότι μπορείτε να ζήσετε μόνη (ος) με τον έρωτά της (ή του) θυσιάζοντας κάθε άλλη υλική απόλαυση;

… χ3 …
Είστε έτοιμος (η) να υποστείτε μια φυσική ταλαιπωρία γι’ αυτήν (ή γι αυτόν);

… χ2 …

Αδιαφορείτε αν κατά τύχη οι φίλοι σας και το περιβάλλον σας, σας βρίσκουν γελοίο (α) για τον έρωτά σας;

… χ3 …

Πιστεύετε ότι χωρίς αυτήν (ή αυτόν) η ζωή σας θα πάει χαμένη;

… χ3 …

Είστε έτοιμος να της (ή του) δώσετε εν ανάγκη και την ζωή σας;

… χ4 …

ΣΥΝΟΛΟΝ: 

Αν βρήκατε άθροισμα 90-100 είσθε τρελά ερωτευμένος (η), αν βρήκατε 75-90 είσθε ερωτευμένος (η) αλλά με μέτρο, αν βρείτε 50-75 έχετε ζωηρή κλίση προς το πρόσωπο που νομίζετε ότι αγαπάτε. Τέλος αν έχετε άθροισμα κάτω από 50 τότε έχετε απλώς ενδιαφέρον.



Θωμάς Σιταράς, Αθηναιογράφος- Συγγραφέας, FB: Σιταράς Θωμάς

Θωμάς Σιταράς

