Είστε στ’ αλήθεια ερωτευμένοι; Ένα τεστ από το... 1938

Το τεστ αυτό δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΕΒΔΟΜΑΣ το 1938:Απαντήστε βάζοντας ένα 0 στο τέλος της ερώτησης αν η απάντηση είναι ένα κατηγορηματικό όχι, ένα 1 αν απαντήσετε ίσως, ένα 2 αν πείτε πιθανόν και ένα 3 αν πείτε αδίστακτα ναι.Μετά πολλαπλασιάζετε κάθε αριθμό που βάλατε με τον αντίστοιχο του που είναι γραμμένος κάτω από την ερώτηση και γράφετε τον αριθμό που βρήκατε δίπλα.Τέλος αθροίστε τους αριθμούς.Μόλις ξυπνήσετε, η πρώτη σας σκέψη είναι γι’ αυτήν (ή γι’ αυτόν);… χ3 …Ξυπνάτε γεμάτος αγωνία, όταν ονειρευτείτε ότι την (ή τον) χάνετε;… χ2 …Δέχεσθε να στερηθείτε εσείς για να της (ή του) κάνετε κανένα δώρο;… χ2 …Την (ή τον) συνοδεύετε ευχαρίστως σε ένα θέαμα ενώ εσείς θα θέλατε πολύ να πάτε σε ένα άλλο;… χ1 …

Μπορείτε να διακόψετε κάθε σχέση με ένα φίλο ή συγγενή μόνο και μόνο για να την (ή τον) ευχαριστήσετε;… χ3 …Αν έχετε μαζί της (ή του) ραντεβού στις 4 και δεν έχει έλθει ούτε στις 5 θα περιμένετε ακόμη;… χ3 …Είστε συχνά αφηρημένος (η) στη δουλειά σας γιατί την (ή τον) σκέπτεστε διαρκώς;… χ2 …Εύχεσθε να ζήσετε μαζί της (ή του) σε ένα έρημο νησί;… χ2 …Νομίζετε ότι μπορείτε να ζήσετε μόνη (ος) με τον έρωτά της (ή του) θυσιάζοντας κάθε άλλη υλική απόλαυση;… χ3 …Είστε έτοιμος (η) να υποστείτε μια φυσική ταλαιπωρία γι’ αυτήν (ή γι αυτόν);… χ2 …Αδιαφορείτε αν κατά τύχη οι φίλοι σας και το περιβάλλον σας, σας βρίσκουν γελοίο (α) για τον έρωτά σας;… χ3 …Πιστεύετε ότι χωρίς αυτήν (ή αυτόν) η ζωή σας θα πάει χαμένη;… χ3 …Είστε έτοιμος να της (ή του) δώσετε εν ανάγκη και την ζωή σας;… χ4 …ΣΥΝΟΛΟΝ:Αν βρήκατε άθροισμα 90-100 είσθε τρελά ερωτευμένος (η), αν βρήκατε 75-90 είσθε ερωτευμένος (η) αλλά με μέτρο, αν βρείτε 50-75 έχετε ζωηρή κλίση προς το πρόσωπο που νομίζετε ότι αγαπάτε. Τέλος αν έχετε άθροισμα κάτω από 50 τότε έχετε απλώς ενδιαφέρον.Θωμάς Σιταράς, Αθηναιογράφος- Συγγραφέας, FB: Σιταράς Θωμάς