Ρόδος: Εγκαινιάστηκε το πλήρως ανακαινισμένο Εβραϊκό Μουσείο

«Το μουσείο αυτό υπάρχει για να μην γίνουν οι ζωές τους αριθμοί. Υπάρχει για να θυμόμαστε ποιοι ήταν, και όχι μόνο το πώς χάθηκαν. Το μουσείο αυτό αποκαθιστά παρουσία εκεί όπου υπήρξε απουσία», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Ρέστη.Στη συνέχεια, σημείωσε ότι «η μνήμη δεν αρκεί από μόνη της», επισημαίνοντας πως «σήμερα, ο αντισημιτισμός εμφανίζεται ξανά σε νέες μορφές, σε δρόμους, πανεπιστήμια και κοινωνικά δίκτυα. Οι λέξεις αλλάζουν, αλλά η πρόθεση είναι η ίδια».Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι «γι' αυτό το μουσείο πρέπει να λειτουργεί και ως: τόπος εκπαίδευσης, τόπος διαλόγου, τόπος αλήθειας».Το Μουσείο όχι απλώς ως χώρος μνήμης αλλά ως πράξη ευθύνηςΣτα εγκαίνια του πλήρως ανακαινισμένου Εβραϊκού Μουσείου Ρόδου, κεντρικός ομιλητής ήταν ο επίκουρος καθηγητής της Ιστορίας των Εβραϊκών Κοινοτήτων στο ΑΠΘ Γιώργος Αντωνίου, ο οποίος χαρακτήρισε «ευτυχή συγκυρία» την παρουσία του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων κ. Καλαντζή, σημειώνοντας ότι «η δράση του αποτελεί υπόδειγμα σταθερής πορείας, προσφοράς και ουσιαστικής μεταβολής προς το καλύτερο της σχέσης ελληνικής πολιτείας και ελληνικού εβραϊσμού».Αναφερόμενος στη σημασία του Μουσείου, τόνισε ότι η εβραϊκή κοινότητα της Ρόδου είναι «ζωντανό παράδειγμα των απροσμέτρητων δυνατοτήτων του εβραϊσμού» και ότι «το μουσείο αυτό δεν θα είναι απλώς ένας χώρος μνήμης, είναι μια πράξη ευθύνης που απευθύνεται και στην τοπική κοινωνία με σύγχρονο τρόπο».Επικαλέστηκε τον διανοητή Γιουβάλ Χαράρι, λέγοντας πως η ικανότητα των ανθρώπων «να κατασκευάζουν αφηγήματα, παραμύθια και ιστορίες» υπήρξε η δύναμη που σφυρηλάτησε τη συλλογική ζωή, καλώντας σε προβληματισμό για «το είδος των αξιών που θα μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές γύρω από το Ολοκαύτωμα».Τόνισε ότι το Ολοκαύτωμα «υπερβαίνει την ιστορική του διάσταση» και παραμένει «φάρος προστασίας της διαφορετικότητας και των ατομικών ελευθεριών». Ωστόσο, προειδοποίησε για την «πολλαπλασιαζόμενη διαστρέβλωση» της ιστορικής αλήθειας και την άνοδο του αντισημιτισμού, με το 96% των Εβραίων να δηλώνει ότι έχει βιώσει αντισημιτισμό.Καταλήγοντας, υπογράμμισε πως «επείγει η συζήτηση περί αντισημιτισμού να αποπολιτικοποιηθεί» και να επιστρέψει «στη μεγάλη οικογένεια των ρατσισμών», τονίζοντας ότι η μνήμη χρειάζεται «κριτική σκέψη, εκπαίδευση και ηθική ευθύνη».Η εκπαίδευση ως φάρος κατά του αντισημιτισμούΗ δρ Ξένια Ελευθερίου, επιστημονική υπεύθυνη του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης και επιστημονική σύμβουλος του Εβραϊκού Μουσείου Ρόδου, τόνισε στον χαιρετισμό της ότι «όταν μιλάμε για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, δεν μιλάμε μόνο για την ιστορία», αλλά «για την καλλιέργεια του σεβασμού, της ενσυναίσθησης και της κατανόησης από τις μικρές ηλικίες». Όπως είπε, η εκπαίδευση έχει τη δύναμη «να διαμορφώνει στάσεις ζωής», ενώ η επαφή με την ιστορία της Εβραϊκής Κοινότητας Ρόδου βοηθά τα παιδιά «να καταλάβουν πόσο εύθραυστη είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, όταν δεν την προστατεύουμε όλοι μαζί».Επισήμανε ότι «μόνο μέσα από την εκπαίδευση μπορούμε να ανατρέψουμε παλιούς μύθους και αρνητικά στερεότυπα», καθώς «όταν η ιστορία δεν διδάσκεται, αφήνει χώρο στην άγνοια και την παραπληροφόρηση». Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη οι μαθητές του νησιού να επισκέπτονται το μουσείο, όπου «η ιστορία ζωντανεύει μέσα από αντικείμενα, μαρτυρίες και τόπους μνήμης».Αναφέρθηκε, επίσης, στις συνεργασίες του Μουσείου με εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς, για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, «ώστε να καλλιεργούν στους μαθητές την αξία της διαφορετικότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας».«Η μνήμη δεν είναι απλώς κάτι που τιμούμε», κατέληξε. «Είναι κάτι που μεταδίδουμε -με ανοιχτή σκέψη και ανοιχτή καρδιά».Στην εκδήλωση έδωσαν -μεταξύ άλλων- το «παρών» οι βουλευτές Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας και Ιωάννης Παππάς, τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ρόδου, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) κ.ά.Η πορεία του Μουσείου στον χρόνοΤο Μουσείο ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1997, στα πρώτα δύο δωμάτια του πρώην γυναικωνίτη της συναγωγής «Σαλώμ».Ιδρυτής του μουσείου είναι ο 'Αρον Χασόν, Ροδίτης τρίτης γενιάς, δικηγόρος από το Λος 'Αντζελες που παρατήρησε την έλλειψη ενημέρωσης για τη μοναδική ιστορία της εβραϊκής κοινότητας.Το μουσείο ξεκίνησε σαν έκθεση με φωτογραφίες που συγκεντρώθηκαν από τους Ροδίτες Εβραίους της Διασποράς, τεκμηριώνοντας την προπολεμική εβραϊκή ζωή στη Ρόδο.Σταδιακά, με την ενεργοποίηση και την οικονομική συμβολή της Κοινότητας και μεμονωμένων δωρητών, το μουσείο επεκτάθηκε σε όλους τους χώρους του πρώην γυναικωνίτη.Από τον Ιούνιο του 2002, με τη συνεργασία του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδας, παρουσιάστηκε μια μόνιμη έκθεση. Ακολούθησαν πρόσθετες ανακαινίσεις. Το 2006 το μουσείο άνοιξε εκ νέου με περισσότερα ενημερωτικά πάνελ και εκθέματα.Στην ανακαινισμένη του μορφή, που εγκαινιάστηκε σήμερα, το Μουσείο περιλαμβάνει περί τα 600 εκθέματα, μεταξύ αυτών μία Τορά του 16ου αιώνα, αφιερωμένο από τον Σαμουήλ Μπεχάρ Αβραάμ κι ένα νυφικό φόρεμα της Σέλμα Λεβή Μιζραχή, που το είχε πάρει μαζί της στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1930.