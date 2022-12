Οι Μουσουλμάνοι της μεσαιωνικής Πελοποννήσου (από τον 8ο και τον 13ο αιώνα)

Με τους Σλάβους στην Πελοπόννησο έχουμε ασχοληθεί σε αρκετά άρθρα. Αναφέρουμε ενδεικτικά τα: «Εζερίτες και Μηλιγγοί: οι Σλάβοι της Πελοποννήσου» , στις 5/1/2019 και «Οι Σλάβοι στην Πελοπόννησο (6ος-9ος αι.)» πρόσφατα.Εκτός όμως από τους Σλάβους οι οποίοι εγκαταστάθηκαν για πολλά χρόνια στον Μοριά μέχρι να αφομοιωθούν από τους ελληνικούς πληθυσμούς, η Πελοπόννησος βρέθηκε για πολλούς αιώνες αντιμέτωπη με αραβικές και μουσουλμανικές επιδρομές. Με αυτό το θέμα ασχολήθηκε ο κορυφαίος βυζαντινολόγος Αλέξιος Γ.Κ. Σαββίδης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μέχρι πρόσφατα, στο έργο του «Morea and Islam 8th-15th centuries: a survey Journal of Oriental and African Studies» 2 (1990).Εκτενής αναφορά στο συγκεκριμένο θέμα γίνεται από τον Α.Γ.Κ. Σαββίδη στο κεφάλαιο «Πελοπόννησος και μουσουλμάνοι: Οι αραβικές επιδρομές και οι πληροφορίες των Αράβων συγγραφέων (8ος-13ος αιώνας) στο βιβλίο «ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», εκδόσεις ΗΡΟΔΟΤΟΣ, 2013. Από το βιβλίο αυτό αντλήσαμε τις πληροφορίες για το σημερινό άρθρο.Οι δύο πρώτες μαρτυρίες για αραβικές επιδρομές στην Πελοπόννησο, είναι ανακριβείς όπως προκύπτει από νεότερες μελέτες. Το 783/784 οι Βυζαντινοί με επικεφαλής τον πατρίκιο και λογοθέτη Σταυράκιο, εκστράτευσαν εναντίον των Σλάβων εποίκων της Πελοποννήσου, μετά από εντολή της αυτοκράτειρας Ειρήνης της Αθηναίας. Ο Μπαρ Εβραίος (ή Ιμπν αλ- Ιμπρί) στο Χρονικό του (13ος αιώνας), αναφέρεται στην εκστρατεία του Σταυράκιου «στη χώρα της Πελοποννήσου, που είχε διατελέσει υπό την κατοχή των Αράβων για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα». Ο συγγραφέας, προφανώς, κάνει λάθος, γράφοντας «Αράβων», αντί για το σωστό «Αβάρων» Η επόμενη μνεία αφορά την εκστρατεία του Κασίμ, γιου του μεγάλου αβασίδη χαλίφη της Μεσοποταμίας Χαρούν αλ- Ρασίντ και κυβερνήτη της επαρχίας Αουάσιμ κατά της Koron. Δεν πρόκειται για την Κορώνη της Μεσσηνίας, όπως εσφαλμένα θεωρήθηκε, αλλά για την Koron (Qurra), το στρατιωτικό αρχηγείο των Βυζαντινών στη μικρασιατική Καππαδοκία.Έτσι, η πρώτη τεκμηριωμένη γραπτή μαρτυρία που έχουμε σήμερα για αραβικές επιδρομές στην Πελοπόννησο υπάρχει στο «De administrando imperio» του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Ζ’ Πορφυρογέννητου (905-959). Σύμφωνα με αυτό «Αφρικοί Σαρακηνοί» βοήθησαν από τη θάλασσα, με ναυτικό αποκλεισμό τους Σλάβους πολιορκητές της Πάτρας, μεταξύ 805 και 807. Πρόκειται για Άραβες επιδρομείς από τη Βόρεια Αφρική (Ifrikiyah), που από ορισμένους θεωρούνται ότι έφεραν το μεγαλύτερο βάρος στην πολιορκία της πόλης. Μετά την αποτυχία της πολιορκίας όμως είναι άγνωστη η τύχη των Σαρακηνών, σε αντίθεση με τους Σλάβους πολιορκητές. Είναι σίγουρο, ότι ο αυτοκράτορας Νικηφόρος Α’ (802-811) μετά τη νίκη των Βυζαντινών, μετέφερε μικρασιατικούς πληθυσμούς και, ανάμεσά τους, τα στρατεύματα των «Καφήρων». Όπως έχει σωστά υποστηρίξει ο P. Lemerle, οι Καφήροι (από την αραβική λέξη Kafir: άπιστος, μη μουσουλμάνος), ήταν συνοριακοί πολεμιστές στη Μικρά Ασία που ασπάστηκαν τον Χριστιανισμό και προσχώρησαν στους Βυζαντινούς, όπως αναγράφεται και στο «Χρονικόν Μονεμβασίας».