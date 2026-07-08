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Ο Μέσι εξήγησε γιατί έβαλε τα κλάματα μετά την πρόκριση της Αργεντινής, δείτε βίντεο
ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026
Λιονέλ Μέσι Εθνική Αργεντινής Αργεντινή Μουντιάλ 2026 Παγκόσμιο Κύπελλο Μουντιαλ

Ο Μέσι εξήγησε γιατί έβαλε τα κλάματα μετά την πρόκριση της Αργεντινής, δείτε βίντεο

«Νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που έκλαψα στο γήπεδο» είπε ο σούπερ σταρ της Αργεντινής

Ο Μέσι εξήγησε γιατί έβαλε τα κλάματα μετά την πρόκριση της Αργεντινής, δείτε βίντεο
Από τις πιο ισχυρές εικόνες του Μουντιάλ 2026 ήταν αυτές με τον Λιονέλ Μέσι να ξεσπάει σε κλάματα αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης και την ανατροπή-πρόκριση της Αργεντινής κόντρα στην Αίγυπτο (3-2) για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Παγκόσμια πρωταθλήτρια βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2 από την παρέα του Μοχάμεντ Σαλάχ, όμως βρήκε τα ψυχικά αποθέματα και επέστρεψε, με τον 39χρονο μάγο από το Ροσάριο να έχει την ασίστ στο 1-2 και να ισοφαρίζει στο 83', πριν ο Έντσο Φερνάντες λυτρώσει την Αλμπισελέστε στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Messi Crying After Insane Comeback Vs Egypt! 😭⚽ #messi #football #worldcup #worldcup2026


«Ειλικρινά, νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που έκλαψα στο γήπεδο. Ήταν τεράστια συγκίνηση λόγω του τρόπου που εξελίχθηκε ο αγώνας. Βρισκόμασταν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και δεν θέλαμε να φύγουμε, δεν θέλαμε να τελειώσει το ταξίδι μας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Νομίζω ότι ήταν μια στιγμή απελευθέρωσης όλων όσων είχαμε μέσα μας και ένα αίσθημα ανακούφισης, και μετά όταν είδα την οικογένειά μου, τους οπαδούς και τους συμπαίκτες μου, τα συναισθήματά μου εξερράγησαν και δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου».


Πηγή: gazzetta.gr
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