Ο Μέσι εξήγησε γιατί έβαλε τα κλάματα μετά την πρόκριση της Αργεντινής, δείτε βίντεο
Ο Μέσι εξήγησε γιατί έβαλε τα κλάματα μετά την πρόκριση της Αργεντινής, δείτε βίντεο
«Νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που έκλαψα στο γήπεδο» είπε ο σούπερ σταρ της Αργεντινής
Από τις πιο ισχυρές εικόνες του Μουντιάλ 2026 ήταν αυτές με τον Λιονέλ Μέσι να ξεσπάει σε κλάματα αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης και την ανατροπή-πρόκριση της Αργεντινής κόντρα στην Αίγυπτο (3-2) για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Η Παγκόσμια πρωταθλήτρια βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2 από την παρέα του Μοχάμεντ Σαλάχ, όμως βρήκε τα ψυχικά αποθέματα και επέστρεψε, με τον 39χρονο μάγο από το Ροσάριο να έχει την ασίστ στο 1-2 και να ισοφαρίζει στο 83', πριν ο Έντσο Φερνάντες λυτρώσει την Αλμπισελέστε στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων.
«Ειλικρινά, νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που έκλαψα στο γήπεδο. Ήταν τεράστια συγκίνηση λόγω του τρόπου που εξελίχθηκε ο αγώνας. Βρισκόμασταν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και δεν θέλαμε να φύγουμε, δεν θέλαμε να τελειώσει το ταξίδι μας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Νομίζω ότι ήταν μια στιγμή απελευθέρωσης όλων όσων είχαμε μέσα μας και ένα αίσθημα ανακούφισης, και μετά όταν είδα την οικογένειά μου, τους οπαδούς και τους συμπαίκτες μου, τα συναισθήματά μου εξερράγησαν και δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου».
Πηγή: gazzetta.gr
Η Παγκόσμια πρωταθλήτρια βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2 από την παρέα του Μοχάμεντ Σαλάχ, όμως βρήκε τα ψυχικά αποθέματα και επέστρεψε, με τον 39χρονο μάγο από το Ροσάριο να έχει την ασίστ στο 1-2 και να ισοφαρίζει στο 83', πριν ο Έντσο Φερνάντες λυτρώσει την Αλμπισελέστε στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων.
«Ειλικρινά, νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που έκλαψα στο γήπεδο. Ήταν τεράστια συγκίνηση λόγω του τρόπου που εξελίχθηκε ο αγώνας. Βρισκόμασταν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και δεν θέλαμε να φύγουμε, δεν θέλαμε να τελειώσει το ταξίδι μας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Νομίζω ότι ήταν μια στιγμή απελευθέρωσης όλων όσων είχαμε μέσα μας και ένα αίσθημα ανακούφισης, και μετά όταν είδα την οικογένειά μου, τους οπαδούς και τους συμπαίκτες μου, τα συναισθήματά μου εξερράγησαν και δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου».
Why did you cry? What was going through your mind? Because the Argentine, when he saw you crying, cried with you 🥹🎙️— Mr Sam (@Mr_SamFCB) July 8, 2026
🚨🗣️ Lionel Messi: "Honestly, I think it was the first time I cried on the pitch; it was huge emotions because of the way the match unfolded.
We were in a very… pic.twitter.com/Gk86usOgAq
Πηγή: gazzetta.gr
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