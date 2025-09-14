Η συγκινητική ανάρτηση του Κώστα Αντετοκούνμπο: «Τρία αδέρφια από τα Σεπόλια»

Ο διεθνής σέντερ πόσταρε μια φωτογραφία μαζί με τα αδέρφια του, Γιάννη και Θανάση άπό τα παιδικά τους χρόνια, πανηγυρίζοντας το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025