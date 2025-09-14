Σπανούλης: Ο Σενγκούν είναι πολύ μικρό παιδί για να μιλήσει για τον Γιάννη, this is bullshit! - Δείτε βίντεο

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, αφού εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμφάνιση και το χάλκινο μετάλλιο, ξέσπασε κατά του Αλπερέν Σενγκούν και τα όσα είπε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά τον ημιτελικό της περασμένης Παρασκευής