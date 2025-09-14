Σπανούλης: Ο Σενγκούν είναι πολύ μικρό παιδί για να μιλήσει για τον Γιάννη, this is bullshit! - Δείτε βίντεο
Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, αφού εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμφάνιση και το χάλκινο μετάλλιο, ξέσπασε κατά του Αλπερέν Σενγκούν και τα όσα είπε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά τον ημιτελικό της περασμένης Παρασκευής
Ο Βασίλης Σπανούλης αφού εξέφρασε την ικανοποίηση του για την 3η θέση το Eurobasket 2025 και την συνολική παρουσία της ομάδας του, δεν άφησε αναπάντητα τα όσα ειπώθηκαν και γράφτηκαν μετά το τέλος του χαμένου ημιτελικού με την Τουρκία.
«Ήταν ένα σπουδαίο ματς. Ένα από τα καλύτερα ματς στο τουρνουά... Κυριαρχήσαμε σε όλο ματς, όχι μόνο σήμερα, αλλά σ' όλο το τουρνουά με εξαίρεση μόνο ένα παιχνίδι. Είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα μου, για την Ελλάδα και το αφιερώνουμε σε όλους τους Έλληνες. Είχαμε 16 χρόνια και τώρα μετά τη δική μου εποχή ήρθε η ώρα για τον Γιάννη, τον Κώστα, τον Παπανικολάου. 'Ήταν ευλογία για μένα που ήμουν προπονητής αυτής της ομάδας», είπε αρχικά ο Ομοσπονδιακός τεχνικός και άκουγε τις ερωτήσεις προς τον Γιάννη όταν ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε για την ατάκα του Σενγκούν «είναι από τους καλύτερους στον κόσμο, αλλά δεν είναι καλός πασέρ».
«Είμαι ένας άνθρωπος που δεν του αρέσει να μιλάει πολύ, αφήνω το παιχνίδι μου να μιλήσει. Μπαίνω στη 13η σεζόν μου στο ΝΒΑ και έχω κερδίσει τα πάντα. Έχω μια υπέροχη οικογένεια, ανθρώπους που με στηρίζουν και αγαπώ αυτόν τον τρόπο ζωής. Δεν είμαι αυτός που θα απαντήσω σε όποιον πει κάτι κακό για μένα. Κρατώ τα πάντα μέσα μου», απάντησε ο Γιάννης με τον Σπανούλη αρχικά να μην αντιδρά, αλλά στην επόμενη ερώτηση (πως αισθάνεσαι που κατέκτησε μετάλλιο και ως προπονητής) αποφάσισε να... απασφαλίσει.
«Πριν απαντήσω θέλω να πω κάτι σχετικά με την προηγούμενη ερώτηση. Ο Σενγκούν είναι πολύ μικρό παιδί για να μιλήσει για τον Γιάννη. Ακούσαμε διαφορετικές ιδέες, από διάφορους ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα από μπάσκετ για το πώς κλείδωσαν τον Γιάννη. Αυτά είναι ανοησίες. Χάσαμε εύκολα καλάθια, δεν παίξαμε καλά. Δεν θέλω να ακούω αυτές τις ανοησίες. Αστόχησε σε 4 ελεύθερα σουτ, αστόχησαν από πάσες του οι συμπαίκτες του στα ελεύθερα σουτ. Αυτά είναι για τα μέσα και για εσάς.».
Δείτε το βίντεο (στο 35' η έκρηξη του Σπανούλη).
