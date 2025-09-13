Ο Μάρκανεν «ζεσταίνει» το χέρι του ενόψει Ελλάδας - Ευστόχησε σε 11 σερί τρίποντα στην προπόνηση της Φινλανδίας
Ο Φιλανδός σταρ των Γιούτα Τζαζ δείχνει έτοιμος για τον μικρό τελικό της Κυριακής εναντίον της Ελλάδας
Ελλάδα και Φινλανδία είναι έτοιμες να δώσουν τη δική τους «μάχη». Αμφότερες έμειναν εκτός στα ημιτελικά του Eurobasket από Τουρκία και Γερμανία αντιστοίχως και πλέον μονάχα ένας στόχος απομένει και για τους δυο.
Η νίκη στον μικρό τελικό και η είσοδός τους στη ζώνη των μεταλλίων. Μια τεράστια διάκριση.
Το μεσημέρι του Σαββάτου η Φινλανδία πραγματοποίησε προπόνηση, στην οποία ο ηγέτης της, Λάουρι Μάρκανεν ευστόχησε σε 11 σερί τρίποντα αποδεικνύοντας την έφεση του σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού.
