Eurobasket 2025: Έτσι σταμάτησαν οι Τούρκοι τον Γιάννη Αντετοκούνμπο - «Εδώ δεν είναι NBA, ήμασταν προετοιμασμένοι» είπε ο Αταμάν

Ο Γιάννης θύμισε... Αντετοκούνμπο του Eurobasket 2015 στο παιχνίδι με την Τουρκία - Η φανταστική άμυνα των Τούρκων τον οδήγησε σε λάθη και τον άφησε στους 12 πόντους στον ημιτελικό