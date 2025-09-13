Eurobasket 2025: Έτσι σταμάτησαν οι Τούρκοι τον Γιάννη Αντετοκούνμπο - «Εδώ δεν είναι NBA, ήμασταν προετοιμασμένοι» είπε ο Αταμάν
Γιάννης Αντετοκούνμπο Βασίλης Σπανούλης

Ο Γιάννης θύμισε... Αντετοκούνμπο του Eurobasket 2015 στο παιχνίδι με την Τουρκία - Η φανταστική άμυνα των Τούρκων τον οδήγησε σε λάθη και τον άφησε στους 12 πόντους στον ημιτελικό

Η Εθνική μπάσκετ δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του Eurobasket 2025, καθώς υπέστη βαριά ήττα από την Τουρκία με 94-68, πλέον θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο με αντίπαλο τη Φινλανδία στον μικρό τελικό, στις 17:00 την Κυριακή. 

Η Τουρκία έκανε ένα ολοκληρωτικό ματς απέναντι στην Εθνική μας, «έκλεισε» όλα τα ατού της ομάδας και ιδιαίτερα το Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος δε μπόρεσε να πάρει τη μπάλα κάτω από το καλάθι και να κάνει το παιχνίδι. 

Όταν τα κατάφερνε, πάνω του ήταν δύο και τρεις Τούρκοι παίκτες για να τον μαρκάρουν, κυρίως, ο Οσμανί και ο Σενγκούν.

Το γεγονός επίσης, ότι η Εθνική έκανε πολύ κακό παιχνίδι αμυντικά, δεν έδωσε τη δυνατότητα στον Γιάννη να τρέξει στον αιφνιδιασμό και να κάνει το αγαπημένο του παιχνίδι. 

Πως όμως έκλεισαν τον Γιάννη; 


Για την Εθνική βρέθηκαν σε κακή μέρα και τα γκαρντ, Σλούκας, Τολιόπουλος και Ντόρσεϊ, όχι τόσο εκτελεστικά, αλλά δημιουργικά και τακτικά.

Οι «κοντοί» της ομάδας του Αταμάν πίεζαν ασφυκτικά την περιφέρεια του συνόλου του Σπανούλη, έτσι οδήγησαν την Ελλάδα σε 9 λάθη στην πρώτη περίοδο, 12 στο πρώτο ημίχρονο και συνολικά 22, ένα νούμερο απαγορευτικό για ημιτελικό Eurobasket. 

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν μπόρεσε να βρει αντίδοτο στην άμυνα του Εργκίν Αταμάν, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το πόσο καλά ξέρει τους Έλληνες παίκτες και τις αδυναμίες τους στο κατέβασμα της μπάλας. 

Από την άλλη στους ψηλούς, Σενγκούν και Οσμανί δέσποζαν απέναντι στον Γιάννη, με το double team τον ανάγκαζαν να υποπέσει πολλές φορές σε βήματα ή επιθετικό φάουλ. 


Αταμάν: Εάν είσαι προετοιμασμένος μπορείς να τον σταματήσεις 

Ο αρχιτέκτονας της ομάδας της Τουρκίας εξήγησε το αμυντικό σχέδιό τους λέγοντας τα εξής: «Ήταν το πλάνο μας να σταματήσουμε το πικ εν ρολ των γκαρντ και όταν παίρνει την μπάλα ο Γιάννης να παίζουμε άμυνα με 2-3 παίκτες.

Οι παίκτες μου πίστεψαν στο πλάνο και έβαλαν τεράστια προσπάθεια. Ήταν από τις καλύτερες άμυνες που είδα ποτέ σε τέτοια διοργάνωση, γιατί η Ελλάδα έχει σπουδαία ομάδα και εξαιρετικό ρόστερ, αλλά δεν τους αφήσαμε να λειτουργήσει καλά η επίθεσή τους».

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού συνέχισε αναφερόμενος ειδικά στο μαρκάρισμα του Γιάννη: «Παίξαμε επιθετική άμυνα. Τον δυσκολέψαμε στην ντρίμπλα και παίξαμε παγίδες. Ο Οσμάνι έπαιξε δυναμικά στο να μην πάρει την μπάλα.

Ο Γιάννης δεν βρήκε χώρους, γιατί δεν είναι σαν το ΝΒΑ, αν είσαι καλά προετοιμασμένος μπορείς να τον σταματήσεις. Δεν ξέρω αν ομάδες του ΝΒΑ έρθουν να πάρουν τον Οσμάνι γιατί σταμάτησε τον Αντετοκούνμπο». 


Σενγκούν: Εξαιρετικός ο Οσμάνι κόντρα στον Γιάννη 

Το μεγάλο αστέρι της Τουρκίας, Αλπερέν Σενγκούν, έδωσε τα εύσημα στον Οσμάνι για την άμυνά του πάνω στον Γιάννη: «Βάλαμε τον Οσμάνι πάνω στον Γιάννη με πολλές βοήθειες.

Έκανε εξαιρετική δουλειά. Ο Γιάννης είναι από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τον Οσμάνι και το κάναμε. Ο Γιάννης είναι καταπληκτικός παίκτης, αλλά όχι σπουδαίος πασέρ. Πήγαμε πάνω του και κλείσαμε τη ρακέτα». 

Λάρκιν: Έτσι παίξαμε τον Γιάννη 

Τέλος ο Σέιν Λάρκιν ανέφερε για την άμυνα της Τουρκίας: «Εναντίον του Γιάννη, φυσικά, αν πάρει την μπάλα και κανείς δεν έρθει να βοηθήσει, κανείς δεν μπορεί να τον σταματήσει κοντά στο καλάθι.


Έτσι, κάθε φορά που έμπαινε μέσα από τη γραμμή των τριών πόντων και δεν έκανε λέι απ ή σουτ, τη στιγμή που έπαιρνε την μπάλα, προσπαθούσαμε να κλείσουμε τη ρακέτα και να τον κάνουμε να πετάξει την μπάλα έξω και στη συνέχεια να μένει στην περίμετρο. Το σχέδιο παιχνιδιού μας λειτούργησε υπέρ μας».

Η τουρκική ομάδα κατάφερε με αυτόν τον τρόπο να κατεβάσει πολύ το σκοράρισμα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο μέσος όρος του ήταν κοντά στους 30 πόντους, στον χθεσινό ημιτελικό πέτυχε μόλις 12, κάτι το οποίο είχε να συμβεί από το Eurobasket του 2015, το πρώτο στην καριέρα του Γιάννη. 

Τότε είχε τελειώσει με 9,8 πόντους, οι οποίοι κυμαίνονταν σε κάθε ματς από 6 μέχρι 15 πόντους, καθώς δεν αγωνιζόταν πολλά λεπτά στο παρκέ.


