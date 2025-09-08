Πατέρας Ντόντσιτς: «Ο Λούκα έχει χτυπήματα και μελανιές, θα ήταν παράξενο αν δεν πονούσε»
Ο πατέρας του Λούκα Ντόντσιτς μίλησε για την κατάσταση της υγείας του γιου του και τόνισε τη σημασία της ομαδικής προσπάθειας, εκφράζοντας την περηφάνια του για το κλίμα στην εθνική Σλοβενίας
Η Σλοβενία εξασφάλισε την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Eurobasket 2025, επικρατώντας της Ιταλίας, με τον Λούκα Ντόντσιτς να πραγματοποιεί ακόμη μία ονειρική εμφάνιση που οδήγησε την ομάδα του στη νίκη.
Ο πατέρας του, Σάσα Ντόντσιτς, μίλησε στα σλοβενικά ΜΜΕ και ενημέρωσε για την κατάσταση της υγείας του γιου του ενόψει του επερχόμενου αγώνα με τη Γερμανία.
«Η κατάσταση του Λούκα είναι καλή. Υπάρχουν πολλά χτυπήματα και μελανιές, αλλά αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού», δήλωσε ο Σάσα Ντόντσιτς στο siol.net, προσθέτοντας: «Θα ήταν περίεργο αν δεν πονούσε, δεδομένου ότι τα παιχνίδια είναι σχεδόν μέρα παρά μέρα, ότι έχει τόσο σημαντικό ρόλο και ότι παίζει πολλά λεπτά. Ο Λούκα έκανε ένα φανταστικό παιχνίδι απέναντι στην Ιταλία, όπως και οι υπόλοιποι παίκτες».
Ο Σάσα τόνισε επίσης τη σημασία της ομαδικής προσπάθειας, απορρίπτοντας την ιδέα ότι η Σλοβενία είναι «ομάδα του ενός παίκτη»:
«Χωρίς τη βοήθεια των άλλων τεσσάρων που βρίσκονται στο παρκέ μαζί του, ίσως ο Λούκα να μην τα κατάφερνε. Ίσως και να τα κατάφερνε. Όπως και να έχει, πιστεύω ότι υπάρχει υπερβολική εστίαση μόνο στον Λούκα. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι επίσης σημαντικοί».
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο κλίμα ενότητας και αλληλοσεβασμού που επικρατεί στην εθνική ομάδα:
«Έχουμε αρκετούς παίκτες που δίνουν πολλά, ακόμα κι αν αυτό δεν φαίνεται στα στατιστικά. Είναι αλήθεια ότι ο Λούκα είναι αρχηγός, και σε κάθε ομάδα ο αρχηγός είναι ο ηγέτης. Αυτό που μου αρέσει ιδιαίτερα είναι ότι στην εθνική αυτή όλοι σέβονται και ακούνε ο ένας τον άλλον – και όχι μόνο τον Λούκα».
«Επίσης, ο Μούριτς, ο Πρέπελιτς και οι άλλοι πιο έμπειροι παίκτες έχουν τον ρόλο τους. Οι νεότεροι τούς ακούν, και αυτός είναι ο σωστός τρόπος να περάσει η σκυτάλη και να ανανεωθεί η γενιά», κατέληξε ο Σάσα Ντόντσιτς.
