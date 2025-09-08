Πατέρας Ντόντσιτς: «Ο Λούκα έχει χτυπήματα και μελανιές, θα ήταν παράξενο αν δεν πονούσε»

Ο πατέρας του Λούκα Ντόντσιτς μίλησε για την κατάσταση της υγείας του γιου του και τόνισε τη σημασία της ομαδικής προσπάθειας, εκφράζοντας την περηφάνια του για το κλίμα στην εθνική Σλοβενίας