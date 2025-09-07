«Ναυάγιο»: Έτσι σχολιάζει η Equipe τον αποκλεισμό της Γαλλίας από τη Γεωργία στο Eurobasket
«Ναυάγιο»: Έτσι σχολιάζει η Equipe τον αποκλεισμό της Γαλλίας από τη Γεωργία στο Eurobasket
Η Γεωργία «πέταξε» εκτός Eurobasket τη Γαλλία και η γαλλική ιστοσελίδα χαρακτήρισε σκληρά την εμφάνιση των «τρικολόρ»
Στο τουρνουά των εκπλήξεων εξελίσσεται το φετινό Eurobasket, καθώς μετά τον αποκλεισμό της Σερβίας από την Φινλανδία, ήρθε η σειρά για άλλο ένα μεγάλο φαβορί να αποχαιρετήσει. Ο λόγος για τη Γαλλία των πολλών αστέρων, όπου αποκλείστηκε από τη Γεωργία με σκορ 80-70.
Η Γαλλία παρά τις πολλές απουσίες ξεκίνησε το τουρνουά, ως ένα από τα μεγάλα φαβορί, καθώς διαθέτει πολλούς NBAer και μεγάλη εμπειρία από μεγάλα τουρνουά, επίσης ήταν και φιναλίστ του προηγούμενου Eurobasket.
Οι «τρικολόρ» δεν μπόρεσαν να μπουν ποτέ μπροστά στο σκορ και διαρκώς κυνηγούσαν μία Γεωργία, η οποία είχε φοβερό ποσοστό στα τρίποντα και είχε σε εξαιρετική μέρα τους Μπιτάτζε και Σενγκέλια.
Από την άλλη τα μεγάλα ατού των Γάλλων δεν τράβηξαν στην επίθεση και σε κρίσιμα σημεία δεν έδειξαν την απαραίτητη ψυχραιμία και συγκέντρωση.
Η γαλλική ιστοσελίδα «Equipe» στην πρώτη αντίδρασή της μετά την ήττα, έγραψε, «ναυάγιο», εκφράζοντας την απογοήτευση όλων των Γάλλων.
Ειδήσεις σήμερα:
«Με απείλησαν, αλλά όχι με ροζ βίντεο», λέει ο εμπλεκόμενος επίσκοπος στη μαφία της Κρήτης
Η Πάμελα Άντερσον διέψευσε δημοσίευμα που την ήθελε να προσποιείται ότι έχει ερωτική σχέση με τον Λίαμ Νίσον για διαφημιστικούς λόγους
70 χρόνια από τα Σεπτεμβριανά: Το πογκρόμ που σημάδεψε τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης
Η Γαλλία παρά τις πολλές απουσίες ξεκίνησε το τουρνουά, ως ένα από τα μεγάλα φαβορί, καθώς διαθέτει πολλούς NBAer και μεγάλη εμπειρία από μεγάλα τουρνουά, επίσης ήταν και φιναλίστ του προηγούμενου Eurobasket.
Οι «τρικολόρ» δεν μπόρεσαν να μπουν ποτέ μπροστά στο σκορ και διαρκώς κυνηγούσαν μία Γεωργία, η οποία είχε φοβερό ποσοστό στα τρίποντα και είχε σε εξαιρετική μέρα τους Μπιτάτζε και Σενγκέλια.
Από την άλλη τα μεγάλα ατού των Γάλλων δεν τράβηξαν στην επίθεση και σε κρίσιμα σημεία δεν έδειξαν την απαραίτητη ψυχραιμία και συγκέντρωση.
Η γαλλική ιστοσελίδα «Equipe» στην πρώτη αντίδρασή της μετά την ήττα, έγραψε, «ναυάγιο», εκφράζοντας την απογοήτευση όλων των Γάλλων.
Ειδήσεις σήμερα:
«Με απείλησαν, αλλά όχι με ροζ βίντεο», λέει ο εμπλεκόμενος επίσκοπος στη μαφία της Κρήτης
Η Πάμελα Άντερσον διέψευσε δημοσίευμα που την ήθελε να προσποιείται ότι έχει ερωτική σχέση με τον Λίαμ Νίσον για διαφημιστικούς λόγους
70 χρόνια από τα Σεπτεμβριανά: Το πογκρόμ που σημάδεψε τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα