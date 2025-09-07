Eurobasket 2025: Η Πολωνία 80-72 την Βοσνία, με την Τουρκία στον προημιτελικό - Βίντεο

Οι δύο ομάδες συνέχισαν να συμβαδίζουν στο σκορ, με την Πολωνία να παίρνει το προβάδισμα στο 28’, όταν ο Πονίτκα διαμόρφωσε το 57-56 από τη γραμμή των βολών. Οι Πολωνοί βελτίωσαν την άμυνά τους, έκλεισαν την τρίτη περίοδο με επιμέρους σκορ 22-17 και προηγήθηκαν με 62-61 στο 30’.Ο Νούρκιτς με συνεχόμενους πόντους έδωσε ξανά το προβάδισμα στη Βοσνία (65-66), ωστόσο η Πολωνία αντέδρασε με σερί 8-0 για το 73-66. Στη συνέχεια, ο Τζόρνταν Λόιντ ανέβασε τη διαφορά στο +8 με 3/3 βολές, διαμορφώνοντας το 76-68 και βάζοντας τις βάσεις για την πρόκριση. Τελικά η Πολωνία επικράτησε με 80-72 και ετοιμάζεται για το συναπάντημα με την Τουρκία στα προημιτελικά.Τα δεκάλεπτα: 14-23, 40-44, 62-61, 80-72.