Eurobasket 2025: Η Πολωνία 80-72 την Βοσνία, με την Τουρκία στον προημιτελικό - Βίντεο
H Βοσνία άντεξε για τρεις περιόδους αλλά στην τελευταία η Πολωνία πήρε διαφορά και το εισιτήριο για τους 8
Η Πολωνία έγινε η 5η ομάδα που προκρίνεται στα προημιτελικά του Eurobasket 2025 και θα παίξει με την Τουρκία για μια θέση στους ημιτελικούς της Παρασκευής.
Η Πολωνία επικράτησε 80-72 της Βοσνίας η οποία έως και την 3η περίοδο ήταν πολύ δυνατά στο παιχνίδι της νίκης αλλά στην τελευταία περίοδο κυνηγούσε στο σκορ.
Πολωνία-Βοσνία: Το ματς
Η Βοσνία μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, βρίσκοντας ρυθμό στην επίθεση μέσα από την καλή της άμυνα και ξέφυγε γρήγορα με διψήφια διαφορά χάρη στο τρίποντο του Αλιμπέγκοβιτς (2-13, 4’). Η Πολωνία προσπάθησε να απαντήσει με το μακρινό σουτ του Πονίτκα, όμως οι Βόσνιοι είχαν τον απόλυτο έλεγχο.
Κλείνοντας την πρώτη περίοδο μπροστά με 23-14, σούταραν με εντυπωσιακό 80% έξω από τα 6.75 (4/5), έχοντας σημείο αναφοράς τον Γιουσούφ Νούρκιτς που πέτυχε 7 πόντους. Αντίθετα, οι Πολωνοί τα βρήκαν σκούρα στην επίθεση με μόλις 4/13 σουτ, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι πήραν περισσότερα επιθετικά ριμπάουντ (3) παρά αμυντικά (2).
Στη δεύτερη περίοδο η Πολωνία προσπάθησε να βρει αντίδραση, όμως κάθε φορά που μείωνε τη διαφορά, η Βοσνία έβρισκε απαντήσεις και ξέφευγε ξανά. Ο Νούρκιτς διαμόρφωσε το 21-31, με τους Βόσνιους να πηγαίνουν στα αποδυτήρια μπροστά με 40-44, συνεχίζοντας να εκτελούν με εξαιρετικά ποσοστά από την περιφέρεια (9/15 τρίποντα).
Το δίδυμο των Ρόμπερσον (16π.) και Νούρκιτς (11π.) αποτέλεσε τη βασική επιθετική αιχμή για τη Βοσνία, απέναντι σε μια Πολωνία που στηρίχθηκε κυρίως στις πρωτοβουλίες των Λόιντ (17π.) και Πονίτκα (11π.), αντλώντας παράλληλα δεύτερες ευκαιρίες μέσα από τα επιθετικά ριμπάουντ.
JORDAN LOYDOWSKI WITH THE DAGGER 🗡️#EuroBasket pic.twitter.com/Bu2HMvdgiY— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025
Big man with vision. 👁️🗨️#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/pR7uAK0sky— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025
Οι δύο ομάδες συνέχισαν να συμβαδίζουν στο σκορ, με την Πολωνία να παίρνει το προβάδισμα στο 28’, όταν ο Πονίτκα διαμόρφωσε το 57-56 από τη γραμμή των βολών. Οι Πολωνοί βελτίωσαν την άμυνά τους, έκλεισαν την τρίτη περίοδο με επιμέρους σκορ 22-17 και προηγήθηκαν με 62-61 στο 30’.
Ο Νούρκιτς με συνεχόμενους πόντους έδωσε ξανά το προβάδισμα στη Βοσνία (65-66), ωστόσο η Πολωνία αντέδρασε με σερί 8-0 για το 73-66. Στη συνέχεια, ο Τζόρνταν Λόιντ ανέβασε τη διαφορά στο +8 με 3/3 βολές, διαμορφώνοντας το 76-68 και βάζοντας τις βάσεις για την πρόκριση. Τελικά η Πολωνία επικράτησε με 80-72 και ετοιμάζεται για το συναπάντημα με την Τουρκία στα προημιτελικά.
Τα δεκάλεπτα: 14-23, 40-44, 62-61, 80-72.
