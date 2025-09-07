Eurobasket 2025: Για 2η σερί διοργάνωση εκτός συνέχειας από τους «16» οι Σέρβοι
Eurobasket 2025: Για 2η σερί διοργάνωση εκτός συνέχειας από τους «16» οι Σέρβοι
To 2022 έμειναν εκτός από την Ιταλία και το 2025 από την Φινλανδία
Μπορεί πριν από το τζάμπολ να ήταν το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του Eurobasket, αλλά μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ υπέστησαν νέο κάζο! Ανάλογο με αυτό του 2022, με τη μόνη διαφορά ότι στην αντίπερα όχθη του παρκέ δεν υπήρχε η Ιταλία αλλά μια ομάδα που φάνταζε ως ακόμα μεγαλύτερο αουτσάιντερ, όπως η Φινλανδία.
Η ήττα των Σέρβων με 92-86 ισοδυναμεί με τον δεύτερο συνεχόμενο αποκλεισμό των Σέρβων στη «16» χάνοντας το δικαίωμα να βρεθούν στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Ο Νίκολα Γιόκιτς και η παρέα του θα επιστρέψουν και πάλι άμεσα στη Σερβία για ένα ακόμα πραγματικό στραπάτσο σε Eurobasket.
Το 2022 η Σερβία την είχε... βρει τον μπελά της από τον Μάρκο Σπίσου ο οποίος την είχε «εκτελέσει» με 22 πόντους και 6/9 τρίποντα για το τελικό 94-86 υπέρ των «ατζούρι» (επίσης Μέλι 21π., Φοντέκιο 19π. - Γιόκιτς 32π., Μίτσιτς 16π.), ενώ στο τελευταίο της παιχνίδι είδε τον Ελίας Βάλτονεν της Γρανάδα να αποδεικνύεται ο «x-factor» της ομάδας του (13π., οι 10 στο τελευταίο δεκάλεπτο) ο οποίος και έβαλε φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του έως το τελικό.... 92-86 το οποίο (και ως διαβολικής σύμπτωσης) διαφέρει κατά ένα καλάθι!
Επίσης είχε αποκλειστεί από την Β' φάση του Eurobasket 2007 στην Ισπανία, όταν και είχε μετρήσει τρεις ήττες σε ισάριθμα ματς του ομίλου απέναντι σε Ελλάδα, Ρωσία και Ισραήλ.
