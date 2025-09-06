«Βόμβα» στο Eurobasket 2025 - Η Φινλανδία 92-86 την Σερβία, την πέταξε εκτός συνέχειας και προκρίθηκε στους «8» - Βίντεο

Ο Μάρκο Γκούντουριτς αστόχησε σε προσπάθεια για τρεις και ο Γιόβιτς έκανε φάουλ στον Μάρκανεν, με τον Φινλανδό να ευστοχεί και στις 2 βολές (81-89) στα 34'.

Η Φινλανδία ξεκίνησε πολύ δυναμικά στην αναμέτρηση παίρνοντας διψήφιο προβάδισμα (1-11) από το πρώτο δίλεπτο. Ο Λάουρι Μάρκανεν ήταν ο βασικός εκφραστής των επιθέσεων των Φινλανδών που μαζί με τον Μίρο Λιτλ διατηρούσαν την ομάδα τους σε θέση οδηγού (9-20). Έκτοτε, οι Γιόβιτς και Γιόκιτς πήραν τη σκυτάλη και μείωσαν στους τέσσερις πόντους για να κλέισουν το πρώτο δεκάλεπτο στο 24-28.Στη δεύτερη περίοδο οι Ντόμπριτς και Γιόκιτς ανέβασαν ακόμα περισσότερο τον ρυθμό τους και έφεραν τούμπα το ματς βάζοντας την Σερβία μπροστά στο σκορ (30-28). Από εκείνο το σημείο, το παιχνίδι συνεχίστηκε με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι όσο οι Φινλανδοί παρέμεναν ανταγωνιστικοί μένοντας κοντά στο σκορ κατά την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.Μετά την ανάπαυλα, o Γιόβιτς με την ευστοχία του από τα 6.75 διατήρησε την Σερβία σε θέση οδηγού (51-46), ωστόσο με τους Λιτλ, Μάρκανεν και Γιάντουνεν οι Φινλανδοί έδειξαν το πείσμα τους περνώντας και πάλι μπροστά (52-53) με ένα σερί 7 αναπάντητων πόντων. Βάλτονεν και Σάλιν με συνεχόμενα τρίποντα διατηρούσαν το προβάδισμα της ομάδας τους (57-62). Με τις βολές του Γιόκιτς και το πρώτο από πέντε χαμένα τρίποντα του Ντόμπριτς, οι Σέρβοι έφεραν ξανά την ισορροπία στο ματς (66-66) ένα λεπτό πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου, όμως οι Φινλανδοί κατάφεραν να κλείσουν το δεκάλεπτο με το προβάδισμα (66-68).Αίμα και άμμος ήταν το τέταρτο δεκάλεπτο με τις δύο ομάδες να βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής. Ο Μούρινεν με τρίποντο διατηρούσε την υπεροχή των Φινλανδών (70-74). Την κρίσιμη στιγμή, οι Γκούντουριτς και Γιόκιτς βγήκαν μπροστά κόβοντας το 6-0 σερί της Φινλανδίας για να περάσει και πάλι μπροστά η Σερβία με 77-75. Το ματς είχε γίνει πραγματικό... θρίλερ με τους Βάλτονεν και Μάρκανεν να βάζουν και πάλι μπροστά την ομάδα τους (77-79). Απίθανος ο Βάλτονεν με τρίποντο δύο λεπτά πριν το φινάλε έδωσε αέρα τεσσάρων πόντων στην Φινλανδία (78-82). Ο Γιόβιτς απάντησε με τρίποντο, ο Βάλτονεν σκόραρε ξανά και με 8 σερί πόντους γράφει το 81-87.Ακολούθησε άστοχη προσπάθεια για τρεις του Γκούντουριτς, ο Γιόβιτς πήρε το ριμπάουντ και έβαλε την μπάλα στο διχτάκι (83-89). Ο Μάρκανεν επέστρεψε στη γραμμή των βολών μετά από φάουλ του Γκούντουριτς (83-91) και όταν ο Γιόκιτς ευστόχησε σε τρίποντο (86-91), στα 17΄΄ ήταν πλέον πολύ αργά για τη Σερβία. Ο Γκούντουριτς έκανε πάλι φάουλ στον Μάρκανεν κι εκείνος με 1/2 βολές διαμόρφωσε το τελικό 86-92 και μόλις είχε ολοκληρωθεί ένας... θρίαμβος της Φινλάνδίας!Διαιτητές: Βάσκες (Πουέρτο Ρίκο), Τακάκι (Ιαπωνία), Καστίγιο (Ισπανία)ΣΕΡΒΙΑ (Σβέτισλαβ Πέσιτς): Πετρούσεφ 3, Γιόβιτς Ν. 20 (4), Μαρίνκοβιτς, Ντόμπριτς 9 (1), Γιόκιτς 33 (1), Μίτσιτς 8 (2), Γκούντουριτς 5 (1), Γιόβιτς Στ., Αβράμοβιτς 6 (2), Μιλουτίνοφ 2ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Λάσι Τουόβι): Λιτλ 13 (3), Σαλίν 6 (2), Ενκαμούα 3 (1), Γιάντουνεν 15 (3), Βάλτονεν 13 (3), Μάντσεν, Μαξχούνι, Μάρκανεν 29 (1), Μούρινεν 9 (2), Γκούσταβσον, Γκράντισον 4Τα δεκάλεπτα: 24-28, 48-44, 66-68, 86-92.Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικάΠηγή: www.gazzetta.gr