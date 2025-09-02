Eurobasket 2025: Στο ρελαντί η Γεωργία 93-61 την Κύπρο και τώρα «τελικός» με Βοσνία

Οι Γεωργιανοί προετοιμάζονται για το πολύ σπουδαίο ματς της Πέμπτης εναντίον της Βοσνίας που θα κρίνει την πρόκριση στην επόμενη φάση