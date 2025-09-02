Eurobasket 2025: Στο ρελαντί η Γεωργία 93-61 την Κύπρο και τώρα «τελικός» με Βοσνία
Eurobasket 2025: Στο ρελαντί η Γεωργία 93-61 την Κύπρο και τώρα «τελικός» με Βοσνία
Οι Γεωργιανοί προετοιμάζονται για το πολύ σπουδαίο ματς της Πέμπτης εναντίον της Βοσνίας που θα κρίνει την πρόκριση στην επόμενη φάση
Σε διαδικαστικού χαρακτήρα εξελίσσονται οι αγώνες της Κύπρου στο EuroBasket 2025. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά της Γεωργίας να προσθέσει μία εύκολη νίκη στη συγκομιδή της, επικρατώντας 93-61 στο «Σπύρος Κυπριανού» της Λευκωσίας.
Έτσι, οι Γεωργιανοί προετοιμάζονται για το πολύ σπουδαίο ματς της Πέμπτης εναντίον της Βοσνίας που θα κρίνει την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Τα δεκάλεπτα (με πρώτη την Κύπρο): 13-15, 26-42, 41-68, 61-93
Με εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο, οι Κύπριοι δεν κατάφεραν να προβάλλουν αντιστάσεις ούτε στο σημερινό ματς. Μάλιστα προηγήθηκαν με τρίποντο του Ηλιάδη 16-15 στις αρχές της δεύτερης περιόδου, όμως στο σημείο εκείνο η Γεωργία «έτρεξε» επί μέρους σκορ 27-10 και έκλεισ το ημίχρονο στο +16 (42-26). Οι Σενγκέλια και Μπιτάτζε που είχαν ξεκουραστεί εναντίον της Ελλάδας, συνεισέφεραν συνολικά 48 πόντους με 17 ριμπάουντ και 9/12 εύστοχα τρίποντα από τα 16/26 της ομάδας τους!
Οι συνθέσεις:
ΚΥΠΡΟΣ (Λειβαδιώτης): Λοϊζίδης, Σιμιτζής 9 (1), Πασιαλής, Μιχαήλ 2, Ηλιάδης 3 (1), Χριστοδούλου, Γιουνγκ 4, Γιανναράς 6 (2), Κουμής 1, Τίγκας 11 (1), Γουϊλις 19
ΓΕΩΡΓΙΑ (Τζίτζιτς): Αντρονικασβίλι, Μαμουκελασβίλι 5 (1), Τζιντσαράτζε 5, Μπουργιανάτζε 5 (1), Σερμαντίνι 6, Σανάτζε 10 (2), Κορσάντια 2, Σενγκέλια 27 (5), Μπιτάτζε 21 (4), Μπάλντγουϊν 8 (1), Οτσχικίτζε 4
