Άνοιξε η όρεξη του Μαμουκελασβίλι μετά τη νίκη της Γεωργίας επί της Ισπανίας: Τώρα θα μας σέβονται όλοι

Μπαμ από την Γεωργία στην πρεμιέρα του Eurobasket 2025 και μάλιστα στον όμιλο της Ελλάδας στη Λεμεσό.

Η Γεωργία επικράτησε 83-69 της Ισπανίας και ελπίζει σε μια καλύτερη συνέχεια στον όμιλο. Ο MVP του αγώνα Σάντρο Μαμουκελασβίλι στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα σημείωσε ότι όλοι σέβονται πλέον την Γεωργία και αναφέρθηκε και στον Γιάννη Αντετοκούνμπο τον οποίο χαρακτήρισε «θηρίο».

Οι δηλώσεις του Σάντρο Μαμουκελασβίλι

«Είμαι πολύ χαρούμενος, αλλά έχουμε μακρύ δρόμο μπροστά μας και πρέπει να σιγουρευτούμε ότι θα συνεχίσουμε έτσι και ότι θα παραμείνουμε συγκεντρωμένοι.

Ήμασταν το αουτσάιντερ και ξέρουμε ότι κανείς δεν πιστεύει σε εμάς. Πρέπει να το πάμε βήμα-βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Είμαστε χαρούμενοι, αλλά προετοιμαζόμαστε για την επόμενη πρόκληση, γιατί τώρα οι αντίπαλοι θα μας σέβονται περισσότερο.

Η Ισπανία είναι εκπληκτική ομάδα, οι πρωταθλητές Ευρώπης και ξέραμε ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολο για εμάς. Θέλαμε να κερδίσουμε όλες τις μονομαχίες, να πάρουμε τα ριμπάουντ, ο πάγκος μας έκανε σπουδαία δουλειά, συγχαρητήρια σε όλους. Μας έδωσε ώθηση και ο κόσμος που βρέθηκε στις κερκίδες.

Κάθε μέρα είναι μια νέα πρόκληση. Έχω τεράστιο σεβασμό για τον Αλντάμα, αλλά είχα πράγματα να αποδείξω και έπαιξα με μεγάλη ένταση στο παιχνίδι μου. Ο Γιάννης είναι θηρίο, οπότε και απέναντί του θα παίξω με μεγάλη ένταση.

Ο Σενγκέλια είναι φοβερός ηγέτης. Μας δίνει ενέργεια και παίζει με τον σωστό τρόπο, είναι αλτρουιστής καθορίζει το παιχνίδι και αυτό σημαίνει πολλά για εμάς».