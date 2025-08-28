EuroBasket 2025: Η ψυχωμένη Γεωργία ισοπέδωσε 83-69 την Ισπανία με σούπερ Μαμουκελασβίλι
EuroBasket 2025: Η ψυχωμένη Γεωργία ισοπέδωσε 83-69 την Ισπανία με σούπερ Μαμουκελασβίλι
Η σκληροτράχηλη Γεωργία υπέταξε την Ισπανία στην πρεμιέρα του Γ' ομίλου
Η Γεωργία ήταν κυρίαρχη απέναντι στην απογοητευτική Ισπανία, επικρατώντας με 83-69 στην πρεμιέρα του Γ' ομίλου του EuroBasket 2025 στη Λεμεσό και στέλνοντας από νωρίς το μήνυμα ότι δεν πρόκειται να χαριστεί σε κανέναν που θα την υποτιμήσει!
Οι Γεωργιανοί δεν άφησαν περιθώριο στη «ρόχα», με τον Σάντρο Μαμουκελασβίλι να διαλύει την άμυνα των Ισπανών και να τελειώνει τον αγώνα με 19 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Οι παίκτες του Ντζίκιτς έριξαν στο καναβάτσο την τελευταία πρωταθλήτρια Ευρώπης που παραδόθηκε στην τέταρτη περίοδο.
Γεωργία-Ισπανία: Το ματς
Η Γεωργία βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά της απέναντι στην Ισπανία, με τον Καμάρ Μπάλντγουιν να ανεβάζει από νωρίς τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, γράφοντας το 19-9 στο 4’. Οι Ίβηρες αντέδρασαν, όμως η ομάδα του Αλεξάνταρ Ντζίκιτς έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με 20-17, έχοντας ως σημεία αναφοράς τους Σάντρο Μαμουκελασβίλι (7π.) και Μπάλντγουιν (6π.). Από την άλλη πλευρά, η «ρόχα» επέμεινε χωρίς επιτυχία στο μακρινό σουτ (2/7 τρίποντα).
Στη δεύτερη περίοδο, η Ισπανία ανέβασε την πίεση, όμως η Γεωργία διατήρησε σταθερά το προβάδισμα, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια μπροστά με 37-35 και κυριαρχώντας στα ριμπάουντ (15-6). Η Ισπανία είχε 10 ασίστ αλλά και 8 λάθη, πληρώνοντας την αστάθειά της.
Οι ψυχωμένοι Γεωργιανοί ξέφυγαν ξανά στα μέσα της τρίτης περιόδου, με τον Μπέκα Μπουρτζανάτζε να σκοράρει για το 53-44 και τον Τόκο Σενγκέλια να ξεσηκώνει τους συμπατριώτες του στην εξέδρα! Ο Σάντι Αλντάμα προσπάθησε να κρατήσει όρθια την Ισπανία, αλλά τα συνεχόμενα λάθη της «ρόχα» έδωσαν την ευκαιρία στη Γεωργία να «χτίσει» και πάλι διψήφια διαφορά, με τον Σερμαντίνι να τελειώνει φάση κοντά στο καλάθι για το +10 (57-47 στο 28’).
Και μέσα σε όλα, οι Ισπανοί ήταν άστοχοι από τη γραμμή των βολών, σουτάροντας με μόλις 50% ως την τρίτη περίοδο (6/12), χωρίς να καταφέρουν να ματσάρουν την ενέργεια των Γεωργιανών. Η ομάδα του Ντζίκιτς διατήρησε σταθερά το προβάδισμα και έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο στο 57-49, με τους Μαμουκελασβίλι, Σανάτζε και Σενγκέλια να σηκώνουν το επιθετικό βάρος, ενώ ο Αλντάμα (12π.) ήταν ο μοναδικός «διψήφιος» για την Ισπανία.
Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο προσπάθησε να μαζέψει τη διαφορα όμως κάθε φορά που πλησίαζε στο σκορ, οι Γεωργιανοί έβρισκαν λύσεις. Μάλιστα ο Μπιτάτζε κάρφωσε εντυπωσιακά για το 72-60 στο 36' μέσα σε αποθέωση! Το τελικό 83-69 βρήκε τους Γεωργιανούς να πανηγυρίζουν έξαλλα!
Τα δεκάλεπτα: 20-17, 37-35, 57-49, 83-69
ΓΕΩΡΓΙΑ (Τζίκιτς): Αντρονικασβίλι 2, Μαμουκελασβίλι 19 (2), Τζιντζαράτζε, Μπουργιανάτζε 7, Σερμαντίνι 4, Σανάτζε 11 (1), Σενγκέλια 13 (1), Μπιτάτζε 15 (2), Μπάλντουιν 12 (2), Οτσχικίτζε
ΙΣΠΑΝΙΑ (Σκαριόλο): Πουέρτο, Ντε Λαρέα 3 (1), Πραντίγια 6, Σεν-Σουπερί 4, Λόπεθ-Αροστέγι 3, Αλντάμα 12 (2), Μπριθουέλα 11, Μπίλι Ερνανγκόμεθ 8, Γιούστα 4, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ 13 (2), Πάρα 5 (1)
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Αρκετά πια!»: Ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής εμβολιασμών στις ΗΠΑ παραιτείται και κατακεραυνώνει τον Κένεντι Τζούνιορ
«Είμαι κλειδωμένος, δεν είναι κανείς εδώ» φώναζε με λυγμούς ο 5χρονος στα Καμίνια - Η περιγραφή της γυναίκας που κάλεσε την αστυνομία
Πήλιο: Άγριος καβγάς σε παραλία όταν δύο άνδρες έκαναν γυμνισμό - Τρεις συλλήψεις
Οι Γεωργιανοί δεν άφησαν περιθώριο στη «ρόχα», με τον Σάντρο Μαμουκελασβίλι να διαλύει την άμυνα των Ισπανών και να τελειώνει τον αγώνα με 19 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Οι παίκτες του Ντζίκιτς έριξαν στο καναβάτσο την τελευταία πρωταθλήτρια Ευρώπης που παραδόθηκε στην τέταρτη περίοδο.
Γεωργία-Ισπανία: Το ματς
Η Γεωργία βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά της απέναντι στην Ισπανία, με τον Καμάρ Μπάλντγουιν να ανεβάζει από νωρίς τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, γράφοντας το 19-9 στο 4’. Οι Ίβηρες αντέδρασαν, όμως η ομάδα του Αλεξάνταρ Ντζίκιτς έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με 20-17, έχοντας ως σημεία αναφοράς τους Σάντρο Μαμουκελασβίλι (7π.) και Μπάλντγουιν (6π.). Από την άλλη πλευρά, η «ρόχα» επέμεινε χωρίς επιτυχία στο μακρινό σουτ (2/7 τρίποντα).
📞 CALL THE FIRE DEPARTMENT. GOGA IS ON FIRE MAAAAAAAAAN 🧯#EuroBasket pic.twitter.com/N7xyINIBfg— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 28, 2025
Στη δεύτερη περίοδο, η Ισπανία ανέβασε την πίεση, όμως η Γεωργία διατήρησε σταθερά το προβάδισμα, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια μπροστά με 37-35 και κυριαρχώντας στα ριμπάουντ (15-6). Η Ισπανία είχε 10 ασίστ αλλά και 8 λάθη, πληρώνοντας την αστάθειά της.
Οι ψυχωμένοι Γεωργιανοί ξέφυγαν ξανά στα μέσα της τρίτης περιόδου, με τον Μπέκα Μπουρτζανάτζε να σκοράρει για το 53-44 και τον Τόκο Σενγκέλια να ξεσηκώνει τους συμπατριώτες του στην εξέδρα! Ο Σάντι Αλντάμα προσπάθησε να κρατήσει όρθια την Ισπανία, αλλά τα συνεχόμενα λάθη της «ρόχα» έδωσαν την ευκαιρία στη Γεωργία να «χτίσει» και πάλι διψήφια διαφορά, με τον Σερμαντίνι να τελειώνει φάση κοντά στο καλάθι για το +10 (57-47 στο 28’).
Και μέσα σε όλα, οι Ισπανοί ήταν άστοχοι από τη γραμμή των βολών, σουτάροντας με μόλις 50% ως την τρίτη περίοδο (6/12), χωρίς να καταφέρουν να ματσάρουν την ενέργεια των Γεωργιανών. Η ομάδα του Ντζίκιτς διατήρησε σταθερά το προβάδισμα και έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο στο 57-49, με τους Μαμουκελασβίλι, Σανάτζε και Σενγκέλια να σηκώνουν το επιθετικό βάρος, ενώ ο Αλντάμα (12π.) ήταν ο μοναδικός «διψήφιος» για την Ισπανία.
Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο προσπάθησε να μαζέψει τη διαφορα όμως κάθε φορά που πλησίαζε στο σκορ, οι Γεωργιανοί έβρισκαν λύσεις. Μάλιστα ο Μπιτάτζε κάρφωσε εντυπωσιακά για το 72-60 στο 36' μέσα σε αποθέωση! Το τελικό 83-69 βρήκε τους Γεωργιανούς να πανηγυρίζουν έξαλλα!
Τα δεκάλεπτα: 20-17, 37-35, 57-49, 83-69
ΓΕΩΡΓΙΑ (Τζίκιτς): Αντρονικασβίλι 2, Μαμουκελασβίλι 19 (2), Τζιντζαράτζε, Μπουργιανάτζε 7, Σερμαντίνι 4, Σανάτζε 11 (1), Σενγκέλια 13 (1), Μπιτάτζε 15 (2), Μπάλντουιν 12 (2), Οτσχικίτζε
ΙΣΠΑΝΙΑ (Σκαριόλο): Πουέρτο, Ντε Λαρέα 3 (1), Πραντίγια 6, Σεν-Σουπερί 4, Λόπεθ-Αροστέγι 3, Αλντάμα 12 (2), Μπριθουέλα 11, Μπίλι Ερνανγκόμεθ 8, Γιούστα 4, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ 13 (2), Πάρα 5 (1)
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Αρκετά πια!»: Ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής εμβολιασμών στις ΗΠΑ παραιτείται και κατακεραυνώνει τον Κένεντι Τζούνιορ
«Είμαι κλειδωμένος, δεν είναι κανείς εδώ» φώναζε με λυγμούς ο 5χρονος στα Καμίνια - Η περιγραφή της γυναίκας που κάλεσε την αστυνομία
Πήλιο: Άγριος καβγάς σε παραλία όταν δύο άνδρες έκαναν γυμνισμό - Τρεις συλλήψεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα