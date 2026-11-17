Ελπίδα για αποτελεσματική επιβράδυνση στην εξέλιξη της νόσου Αλτσχάιμερ και πρόληψη των σοβαρών σταδίων της έχουν για πρώτη φορά οι ασθενείς και οι φροντιστές τους. Η αντιμετώπιση της άνοιας, της σύγχρονης επιδημίας, περνά σε μια νέα εποχή, με την έρευνα ως προς τις νέες θεραπείες να έχει κάνει άλματα