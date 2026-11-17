Νέα εποχή για τη θεραπεία της άνοιας – 3 ειδικοί μιλούν στο ygeiamou
Νέα εποχή για τη θεραπεία της άνοιας – 3 ειδικοί μιλούν στο ygeiamou
Ελπίδα για αποτελεσματική επιβράδυνση στην εξέλιξη της νόσου Αλτσχάιμερ και πρόληψη των σοβαρών σταδίων της έχουν για πρώτη φορά οι ασθενείς και οι φροντιστές τους. Η αντιμετώπιση της άνοιας, της σύγχρονης επιδημίας, περνά σε μια νέα εποχή, με την έρευνα ως προς τις νέες θεραπείες να έχει κάνει άλματα
*Για το θέμα μιλούν η κυρία Παρασκευή Σακκά, Νευρολόγος – Ψυχίατρος, Πρόεδρος Εταιρείας Alzheimer Αθηνών, Πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Ανοια και τη Νόσο Alzheimer, ο κ. Νίκος Σκαρμέας, Καθηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ και ο κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος, Ερευνητής Β’ – Διευθυντής Εργαστηρίου Εξωσωμικής Ανάλυσης και Παθολογίας Εγκεφάλου – ExoBrain, Ινστιτούτο Βιοεπιστημών & Εφαρμογών, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
«Τα φάρμακα για τη νόσο Αλτσχάιμερ που έχουμε εδώ και 30 χρόνια στη διάθεσή μας είναι συμπτωματικές θεραπείες και δεν επηρεάζουν την εκφυλιστική διεργασία που συνεχίζεται στον εγκέφαλο των πασχόντων. Ο κύριος παθογενετικός μηχανισμός της νόσου είναι η εναπόθεση των τοξικών πρωτεϊνών β-αμυλοειδούς και ταυ-πρωτεΐνης στα κύτταρα του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία των συνάψεων. Πολλοί άλλοι μηχανισμοί όπως το οξειδωτικό στρες έχουν ενοχοποιηθεί ως προς την παθογένεια της νόσου Αλτσχάιμερ. Προφανώς, όμως, η παθογένεια είναι πολυπαραγοντική και κάποιοι παθογενετικοί μηχανισμοί δεν είναι πλήρως εξακριβωμένοι», εξηγεί στο ygeiamou.gr η κυρία Παρασκευή Σακκά, Νευρολόγος – Ψυχίατρος, Πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών.
Εδώ και πέντε χρόνια η νευροεκφυλιστική νόσος έχει περάσει σε μια νέα εποχή αιτιολογικών, πιο αποτελεσματικών θεραπειών, που είναι τα μονοκλωνικά αντισώματα κατά του β-αμυλοειδούς.
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«Τα φάρμακα για τη νόσο Αλτσχάιμερ που έχουμε εδώ και 30 χρόνια στη διάθεσή μας είναι συμπτωματικές θεραπείες και δεν επηρεάζουν την εκφυλιστική διεργασία που συνεχίζεται στον εγκέφαλο των πασχόντων. Ο κύριος παθογενετικός μηχανισμός της νόσου είναι η εναπόθεση των τοξικών πρωτεϊνών β-αμυλοειδούς και ταυ-πρωτεΐνης στα κύτταρα του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία των συνάψεων. Πολλοί άλλοι μηχανισμοί όπως το οξειδωτικό στρες έχουν ενοχοποιηθεί ως προς την παθογένεια της νόσου Αλτσχάιμερ. Προφανώς, όμως, η παθογένεια είναι πολυπαραγοντική και κάποιοι παθογενετικοί μηχανισμοί δεν είναι πλήρως εξακριβωμένοι», εξηγεί στο ygeiamou.gr η κυρία Παρασκευή Σακκά, Νευρολόγος – Ψυχίατρος, Πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών.
Εδώ και πέντε χρόνια η νευροεκφυλιστική νόσος έχει περάσει σε μια νέα εποχή αιτιολογικών, πιο αποτελεσματικών θεραπειών, που είναι τα μονοκλωνικά αντισώματα κατά του β-αμυλοειδούς.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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