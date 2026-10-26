Video: Πρόστιμο σε διεθνή ποδοσφαιριστή που πέρασε με κόκκινο

ου. Το βίντεο κυκλοφόρησε στα social media και ακολούθησαν αναφορές για πρόστιμο 5.000 τουρκικών λιρών.

Μια κάμερα φιλάθλου ήταν αρκετή για να εκθέσει τον Βίκτορ Όσιμεν για τη συμπεριφορά του πίσω από το τιμόνι. Ο Νιγηριανός διεθνής επιθετικός της Γαλατασαράι αποχωρούσε με το αυτοκίνητό του από τις προπονητικές εγκαταστάσεις της ομάδας. Στη διαδρομή, όμως, αγνόησε το κόκκινο φανάρι και συνέχισε την πορεία του.