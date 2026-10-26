Video: Πρόστιμο σε διεθνή ποδοσφαιριστή που πέρασε με κόκκινο
SPORTS

Video: Πρόστιμο σε διεθνή ποδοσφαιριστή που πέρασε με κόκκινο

Μια κάμερα φιλάθλου ήταν αρκετή για ένα του επιβληθεί ένα βαρύ πρόστιμο αλλά πάνω από όλα να εκθέσει των διεθνή ποδοσφαιριστή για τη συμπεριφορά του πίσω από το τιμόνι.

Video: Πρόστιμο σε διεθνή ποδοσφαιριστή που πέρασε με κόκκινο
UPD:

ου. Το βίντεο κυκλοφόρησε στα social media και ακολούθησαν αναφορές για πρόστιμο 5.000 τουρκικών λιρών.

Μια κάμερα φιλάθλου ήταν αρκετή για να εκθέσει τον Βίκτορ Όσιμεν για τη συμπεριφορά του πίσω από το τιμόνι. Ο Νιγηριανός διεθνής επιθετικός της Γαλατασαράι αποχωρούσε με το αυτοκίνητό του από τις προπονητικές εγκαταστάσεις της ομάδας. Στη διαδρομή, όμως, αγνόησε το κόκκινο φανάρι και συνέχισε την πορεία του.



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UPD:

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